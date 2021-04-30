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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Пасха 2021: что нельзя святить в церкви

Пасха 2021: что нельзя святить в церкви

Из-за карантина не все украинцы не смогут пойти на Пасху 2021 в церковь, но они смогут освятить пасхальную корзину дома. Многие уже стали собирать корзины и думать, что святить на Пасху.

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По традиции ранее на Пасху святили паску, яйца, мясо, сыр и молоко. Сейчас же каждая хозяйка собирает пасхальную корзину по своему усмотрению. Но все же существуют рекомендации, что можно святить на Пасху и что не стоит класть в корзину.

Что можно святить на Пасху

  • паску — сдобный хлеб является главным символом Воскресения;
  • яйца — обязательный атрибут праздника, символ новой жизни и возрождения;
  • сыр — сыры и молочные продукты нельзя употреблять во время поста, но в день Воскресения их можно нести в церковь, освящать и употреблять в пищу;
  • мясо — также под запретом во время поста, но в праздник его разрешают есть;
  • хрен является символом силы духа, поэтому его кладут в корзину.

Что нельзя святить на Пасху

  • алкоголь — считается, что в церкви не место пьяным;
  • деньги и прочие материальные ценности;
  • кровянку — эта колбаса вообще не признается православными служителями в качестве годной к употреблению;
  • соль и перец — эти продукты не были под запретом во время поста;
  • овощи и фрукты — эти продукты не стоит нести в церковь, исключение — хрен.

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