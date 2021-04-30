Как красить яйца на Пасху 2021

Пасху в 2021 году украинцы празднуют дома из-за карантина. У многих хозяек будет достаточно времени для подготовки праздничного застолья.

Однако как можно украсить свой праздник? Ведь всегда хочется, чтобы ощущение праздничного дня добавляли красивые пасхальные украшения.

Факты ICTV предлагают на выбор пять способов, как оригинально покрасить яйца на Пасху 2021 года.

Белые узоры сахарной пудрой

Сделать традиционные пасхальные яйца более стильными поможет сахарная пудра. Необычные узоры, набивная фактура делает яичную скорлупу неотразимой.

Способ приготовления:

Красим стандартным способом, используя различные красители. Один стакан сахарной пудры смешиваем с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция.

Полученная масса должна быть однородной, то есть не содержать комков. Если сахарной пудры нет, ее легко можно сделать самостоятельно.

Для этого сахар (его должно быть больше стакана) достаточно поместить в кофемолку. В кондитерский шприц набираем сахарный раствор. Наносим узор и ждем, когда раствор застынет.

Яйца, украшенные кружевом

Создаем яйца с красивыми сетевыми узорами.

Способ приготовления:

Заворачиваем яйцо в кружевную ткань и опускаем на 10 минут в раствор с краской. Краску можно выбирать на свой вкус. Снимаем ткань — замечательный результат!

Кондитерская присыпка

Украшением ваших крашанок может стать обычная крупа — рис, пшено, гречка, горох, чечевица, молотая кукуруза. А также — кондитерские посыпания из цветной глазури или шоколада, мелкая лапша в виде звездочек и даже бисер.

Способ приготовления:

Чтобы закрепить все это на скорлупе, понадобится восковая или парафиновая свеча. Сначала сварим яйца, можно предварительно покрасить их любым способом или оставить натуральными.

После охлаждения берем яйцо в руки, зажигает свечу и наносим на скорлупу рисунок расплавленным парафином или воском. Это будет основа.

Важно не касаться яйца пламенем. Пока воск не застыл, обваливаем его в крупе или выкладываем узор руками. После застывания смазываем поверхность яйца, покрытую крупой, растительным маслом, чтобы она блестела.

Мраморные яйца

Способ приготовления:

Сначала нужно покрасить яйца в яркие цвета, как вариант это могут быть: оранжевый, желтый, красный, розовый.

После того, разводим темные цвета — фиолетовый, коричневый, синий. В каждую чашку добавляем по 1 ч. л. растительного масла, хорошо перемешиваем, не взбалтывая. Окунаем каждое яйцо в темный цвет и высушиваем.

Окраска яиц кофе

Яйца можно отварить в крепком кофе или оставить в растворе на ночь. При окраске яиц следует полагаться на свой опыт, умение и фантазию.

Как освятить паску дома

Из-за пандемии коронавируса и усиленных карантинных ограничений правительство не рекомендует идти в церковь на Пасху. Украинцев призывают остаться в этот день дома и освятить пасхальные корзины самостоятельно.

Как правильно освятить паску и яйца, а также какие молитвы читать, рассказал настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы Православной церкви Украины, протоиерей Александр Дедюхин.