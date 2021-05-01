1 мая в 143 странах мира отмечают Международный день труда. В Украине праздник считается государственным, поэтому является выходным днем.
По народному календарю — это День Кузьмы. Считалось, что этот святой заботится о том, чтобы люди не знали голода, защищая урожай от засухи и наводнений. Поэтому 1 мая в молитвах селяне просили у Кузьмы хорошей погоды и богатого урожая.
Хозяйки в этот день обычно сеяли морковь и свеклу. А чтобы они уродили, бросали в колодец мелкие монеты.
День ангела 1 мая отмечают: Антон, Василий, Виктор, Михаил, Кузьма, Иван, Тамара и Ефим.
Приметы на 1 мая:
- Теплая и солнечная погода — конец месяца будет холодным.
- Кукушка долго кует — скоро придет тепло.
- Если зазеленела черемуха — пора сажать картофель, морковь и свеклу.
- Дождь на 1 мая предвещает хороший урожай ржи.
- Зацвели фиалки — пора сеять семена.
Что нельзя делать 1 мая:
- Ссориться и ругаться в общественных местах.
- Нельзя никому завидовать.
- Собирать сирень и приносить домой.
- Тяжело работать.
Церковные праздники в апреле 2021
Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.
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