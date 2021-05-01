Что такое Благодатный огонь?
Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении, осуществляющемся ежегодно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Вынесение огня символизирует выход из Гроба света истинного, то есть Иисуса Христа.
Когда появился Благодатный огонь?
Святые писания рассказывают, что первым свидетелем Благодатного огня стал апостол Петр. Когда он узнал, что Христос воскрес, то пошел к его гробнице. На месте, где лежал Иисус, апостол увидел божественный свет.
Чудо благодатного огня в Храме Гроба Господня описывалось еще в IV веке как христианскими, так и мусульманскими авторами.
Как сходит Благодатный огонь?
Восхождение огня строго контролируется. Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. В субботу утром Кувуклию, часовню, возведенную над Гробом, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.
Потом начинается церковный ход. В период с 14.00 до 15.00 Иерусалимский патриарх идет в Кувуклию.
Он заходит в часовню только с факелами и свечами и читает молитву. Тогда на свечи и факел сходит Благодатный огонь. После этого лампадки с огнем развозят во все уголки мира.
Почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху?
Единой версии, почему Благодатный огонь восходит на православную Пасху, нет. Однако все же существуют несколько версий:
- Православие расшифровывается как право и слава, то есть правильное прославление Бога, правильная вера, за что Он и награждает христиан.
- Лишь старый юлианский календарь, по которому молятся и отмечают Пасху православные христиане, является правильным, что сказывается на времени восхождения огня.
- Только патриарх и священники православной церкви знают последовательность проведения Литании.
Что будет, если Благодатный огонь не сойдет?
По словам святых отцов, если схождения Благодатного огня не произошло, то это является одним из признаков приближения конца света. Именно таким образом Господь даст христианам знак того, что времени на покаяние почти не осталось.
Но для конца света несхождение Благодатного огня должно совпасть еще с двумя признаками – выявлением Ноева ковчега на горе Арарат и пересыханием Мамврийского дуба, под которым Авраам встретил ангелов Святой Троицы.