День матери в 2021 году отмечают 9 мая. Это еще один повод сказать самому дорогому человеку, как вы ее любите и цените. Даже если у вас нет возможности дарить подарки — просто обнимите или позвоните ей.

Для тех, кто еще не определился с подарком, мы подобрали несколько вариантов, которые можно сделать самому.

Рекомендуем присмотреться к букету из пряников, подарочному набору шоколада или чаю.

А если хотите, чтобы ваш подарок был всегда с мамой, подарите нежный браслет из золота или серебра со словом Мама или подборку рамок с вашими семейными фотографиями.

Если у вашей мамы прекрасное чувство юмора, она наверняка оценит футболку с надписью Супермама или маски для сна с принтом Мама отдыхает.

А вариант с боксом подойдет, если вам трудно остановить свой выбор на чем-то одном. Каждая приятная мелочь в таком наборе – чашка, тапочки, носки, полотенце, шоколад, кулинарная книга, косметика и т. п. – напоминание маме, что вы всегда рядом.































День матери 2021: идеи подарков для самого дорогого человека / 8 фотографий

История праздника День матери

Традиционно украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года. Но история праздника начинается еще в 1908 году.

Тогда американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с идеей чествования матерей в память о своей маме, которая умерла. А в 1914 году тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником.