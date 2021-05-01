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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

День матери 2021: идеи подарков для самого дорогого человека

Подарунок на День матері

День матери в 2021 году отмечают 9 мая. Это еще один повод сказать самому дорогому человеку, как вы ее любите и цените. Даже если у вас нет возможности дарить подарки — просто обнимите или позвоните ей.

Для тех, кто еще не определился с подарком, мы подобрали несколько вариантов, которые можно сделать самому.

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Рекомендуем присмотреться к букету из пряников, подарочному набору шоколада или чаю.

А если хотите, чтобы ваш подарок был всегда с мамой, подарите нежный браслет из золота или серебра со словом Мама или подборку рамок с вашими семейными фотографиями.

Если у вашей мамы прекрасное чувство юмора, она наверняка оценит футболку с надписью Супермама или маски для сна с принтом Мама отдыхает.

А вариант с боксом подойдет, если вам трудно остановить свой выбор на чем-то одном. Каждая приятная мелочь в таком наборе – чашка, тапочки, носки, полотенце, шоколад, кулинарная книга, косметика и т. п. – напоминание маме, что вы всегда рядом.

  • Букет із пряників
  • Набір шоколаду для мами
  • Підбірка фоторамок для мами
  • Футболка з написом Супермама
  • Чай для мами
  • Маска для сну
  • Браслет зі словом Мама
  • Набір приэмних дрібничок для мами
  • Букет із пряників
  • Набір шоколаду для мами
  • Підбірка фоторамок для мами
  • Футболка з написом Супермама
  • Чай для мами
  • Маска для сну
  • Браслет зі словом Мама
  • Набір приэмних дрібничок для мами
День матери 2021: идеи подарков для самого дорогого человека / 8 фотографий

История праздника День матери

Традиционно украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года. Но история праздника начинается еще в 1908 году.

Тогда американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с идеей чествования матерей в память о своей маме, которая умерла. А в 1914 году тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником.

Фото: Pixabay

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