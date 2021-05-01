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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День труда в 2021 году — Google создал новый дудл

Дудл Google 1 травня

В День труда в 2021 году Google порадовал своих пользователей новым праздничным дудлом.

Ежегодный дудл, посвященный Дню труда, в этом году подчеркивает, что каждая профессия — важная и выдающаяся.

Также новый дудл Google акцентирует внимание на том, что труд каждого человека — бесценен. Именно поэтому в этот день важно поблагодарить всех представителей различных профессий за их невероятную работу.

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День труда празднуют в 143 странах мира, в частности в Украине, 1 мая. В Украине этот день также объявлен официальным выходным днем.

Правила пользования сервисом Google

Американская компания Google с июня 2021 года начнет облагать доход, который получают авторы от просмотра контента в США.

В частности речь идет о прибыли от просмотров рекламы, подписок YouTube Premium, суперчата, супернаклеек и спонсорства.

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