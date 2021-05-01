Рецепт маринада для шашлыка — подборка

Майские праздники — это время, когда многие открывают сезон шашлыков. Зачастую для придания мясу необычного вкуса и аромата используют маринад.

Чаще всего шашлыки готовят из свинины, баранины, курятины или говядины.

Рецепт маринада для шашлыка — читайте на Фактах ICTV.

Луковый маринад для шашлыка

Ингредиенты:

500 г репчатого лука;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Сперва необходимо разрезать лук на несколько частей и измельчить его с помощью блендера или терки.

Хорошо вымытое и высушенное мясо поперчить, посолить и добавить к нему лук. Все тщательно перемешать.

Оставляем мариноваться шашлык на несколько часов или на ночь.

Перед приготовлением промокните каждый кусок мяса салфеткой, для того, чтобы лук не пригорел во время жарки.

Маринад для шашлыка из свинины на минералке

Ингредиенты

лук репчатый — 10 шт.;

вода минеральная газированная — 1-1,2 л.;

молотая смесь перцев — 1,5 ч. л.;

готовая приправа для мяса — 1,5 ч. л.;

готовая приправа для шашлыка — 1,5 ч. л.;

соль — 1,5 ст. л.

Приготовление

Чистим лук и нарезаем кольцами.

На дно неметаллической посуды кладем мясо и покрываем слоем лука, перемешиваем.

Добавляем все приправы, специи и соль. Еще раз перемешиваем.

Заливаем мясо минеральной водой: жидкость должна покрыть ¾ всего мяса.

Накрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник.

Апельсиново-горчичный маринад для баранины

Ингредиенты

большие апельсины — 2 шт.;

жидкий мед — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

горчица с зернами — 3 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление

В глубокую тарелку выдавливаем сок апельсинов, добавляем мед и горчицу, перемешиваем.

Мясо, предварительно обваляв в соли и специях, опускаем в готовый маринад.

Ждем один час. За это время перемешиваем баранину один-два раза: так мясо лучше впитает маринад.

Маринад с соевым соусом и медом для курятины

Ингредиенты

соевый соус — 1 ст. л.;

жидкий мед — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

цедра — с половины лимона;

паприка и куркума — по 0,5 ч. л.;

специи для курицы — по вкусу.

Приготовление

Смешиваем соевый соус, мед и лимонный сок.

Добавляем тертую цедру лимона. Учитывайте то, что нужна только желтая часть цедры: белая часть горчит, и это может испортить вкус мяса.

Добавляем куркуму, паприку и другие специи по вкусу.

В тарелку с маринадом кладем мясо и хорошо размешиваем 1-2 минуты.

Оставляем на два часа в холодильнике.

Пять альтернатив шашлыку

Если мясо приелось, то это не проблема, поскольку есть множество альтернативных блюд, которые можно приготовить на костре.

Например, рыбу или овощное ассорти. Детальнее о том, что приготовить на природе вместо шашлыка — читайте на Фактах ICTV.