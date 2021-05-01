В Иерусалиме, столице Израиля, 1 мая происходит церемония схождения Благодатного огня накануне Пасхи.

Благодатный Огонь — распространенное в православии название огня в церемонии выноса зажженных свечей с Гроба Господня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Церемонию проводят ежегодно в Великую субботу совместно греческим Иерусалимским православным патриархатом и иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви.

Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. По верованиям, если его восхождение не произошло, это является одним из признаков приближения конца света.

Считается, что именно таким образом Господь даст верующим знак того, что времени на покаяние почти не осталось.

Благодатный огонь в Иерусалиме

Благодатный огонь сходит каждый год накануне Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня. Церемония схождения Благодатного огня происходит по строгим традициями. Например, накануне Великой субботы в храме гасят все свечи.

Есть несколько версий, почему Благодатный огонь сходит на Пасху. Среди них — верование, что за правильное прославление и веру Бог наградит христиан.