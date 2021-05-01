В Иерусалиме сошел Благодатный огонь накануне Пасхи (ФОТО, ВИДЕО)

В Иерусалиме, столице Израиля, сошел долгожданный Благодатный огонь 2021 накануне важного церковного православного праздника Пасхи.
Благодатный Огонь — название огня в церемонии выноса зажженных свечей с Гроба Господня.
Эту церковную церемонию проводят ежегодно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Считается, что схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.
Верующие считают, что если его восхождение не произошло, то это означает, что таким способом Господь предупреждает о приближении конца света.
Благодатный огонь в Иерусалиме
Ежегодно Благодатный огонь сходит в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время особой церемонии богослужения.
Верующие считают, что схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. Однако эта церковная церемония проводится по особым традициям. Например, накануне Великой субботы в храме гасят все свечи. В субботу утром происходит совместная церемония запечатывания Гроба.
Иерусалимский патриарх также должен зайти в часовню только со свечами и прочитать молитву. Тогда на свечи и факел сходит Благодатный огонь. После этого лампадки с огнем развозят во все уголки мира.
Фото: Greek City Times