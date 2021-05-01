Где в Киеве можно жарить шашлык — 7 мест

В Киеве не везде можно разжигать костер для приготовления шашлыка. За разжигание огня в неподходящих местах может грозить штраф от 1 530 до 4 590 грн.

Факты ICTV рассказывают, где в Киеве можно организовать пикник и пожарить шашлык.

Где можно жарить шашлык в Киеве

ВДНХ

На территории Экспоцентра есть множество зеленых зон, где можно отдохнуть. Здесь предлагают аренду беседок и мангалов, дрова можно приобрести на месте.

В разных частях парка на ВДНХ расположено несколько зон для отдыха:

Зона отдыха BBQ Sport Family Park (от 800 грн/день);

Зона отдыха Колыба ​​(от 1 тыс. грн/день);

Зона BBQ Сад (от 700 грн/день).

Зона отдыха Дидоровка

Вблизи озера Дидоровка, что в Голосеевском лесу, действует аренда деревянных беседок с покрытием. Здесь есть мангалы, если забыли дрова — можно приобрести на месте.

Кроме того, на территории есть Zip-line, платная рыбалка, работает прокат велосипедов, катамаранов и лодок, кафе и бар.

Также в зоне отдыха Дидоровка можно поиграть в шахматы, теннис, бадминтон и покурить кальян. Стоимость беседки составит от 300 до 1 тыс. грн/день.

Адрес: ул. Генерала Родимцева, 6.

Зона отдыха Поплавок

Зона отдыха расположена на Оболони, возле Верблюжьего залива. На территории комплекса есть множество беседок на любой вкус и количество людей. В стоимость аренды входит пользование мангалом, однако за дрова, шампуры или сетки для жарки придется платить дополнительно.

Цены стартуют от 500 грн/час. Также здесь можно приобрести напитки и заказать сауну.

Адрес: ст. м. Героев Днепра, ул. Приречная, 30.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от База отдыха “Поплавок” (@banya.poplavok)

Парк Муромец (бывший парк Дружбы народов)

Здесь есть специально отведенные зоны для пикника, беседки с мангалами, спортивные и детские зоны, а также пляжи.

Среди прочих, свои услуги по аренде беседок и мангалов предлагает база отдыха Rhino Park. В комплексе ресторана можно заказать еду, а на территории есть собственные пляжи и спортивные площадки. Цены в пределах 350-1,9 тыс. грн в день.

Адрес: Юрьевская, 29.

Парк Отрадный

Находится в Соломенском районе. Здесь есть озеро, специальные места для приготовления мяса, беседки и площадки для детей.

Адрес: улица Михаила Донца, 13.

Зона отдыха Десенка

Беседки с мангалами на Троещине на расстоянии 50 м от берега реки Десенка. Цены стартуют от 450 грн/час.

Арендовать шампуры и сетку, а также приобрести дрова можно в администрации.

Местоположение:

Парк Партизанской славы

Идеальное место для отдыха большой компанией, в вашем распоряжении колесо обозрения, детские и спортивные площадки, кафе, озеро. Также здесь действуют услуги аренды беседок с мангалами.

Например, компания BESEDKArest устанавливает беседки в любом месте парка. Стоимость — от 600 грн/день. Сюда также входит мангал и 10 л воды.

Адрес: улица Боровая.

Чтобы шашлык был вкусным, важно не только выбрать качественное мясо, но и приготовить аппетитный соус, который будет прекрасно сочетаться с таким блюдом.

Факты ICTV подготовили рецепты соусов для шашлыка, ингредиенты к которым есть в холодильнике у каждой хозяйки.