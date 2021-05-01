Рецепт глазури для Пасхи 2021 — как украсить кулич

В 2021 году на Пасху многие хозяйки будут готовить праздничный кулич. Каждая из них имеет свой рецепт, а вот украшают куличи обычно, просто покрыв белой глазурью и разноцветной посыпкой.

Но существуют варианты украсить кулич и приготовить глазурь оригинально — Факты ICTV предлагают несколько рецептов.

Рецепт классической белковой глазури

По этому рецепту приготовить глазурь не составит особого труда. Каждая хозяйка сможет справиться с этой задачей.

Сразу отметим, что яйца для глазури должны быть охлажденными. Емкость и насадки для миксера должны быть чистыми и сухими. Сахарную пудру можно просеять, чтоб не было лишних крупинок.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 100-120 г;

один яичный белок;

одна ч.л. сока лимона (можно заменить щепоткой лимонной кислоты);

пищевой краситель (по желанию).

Процесс приготовления

Белок от желтка нужно отделить и поместить его в емкость для взбивания миксером. Начинаем работу миксером на малых оборотах. Через 30 секунд увеличиваем скорость до средней, и еще через такое же время – добавляем чистый лимонный сок. Во время взбивания подсыпаем по столовой ложке сахарной пудры. Если масса превратилась в однородную и блестящую — вы все сделали правильно. После этого кулич можно начать оформлять глазурью. Отметим, украшать сдобу присыпкой нужно сразу, так как белковая масса быстро засыхает.

Кулич с одноцветной посыпкой смотрится очень необычно. Можете выбрать несколько разных украшений. Это могут быть сахарные жемчужины и белая карамельная посыпка. Украсьте кулич, произвольно чередуя эти украшения.

Во время украшения кулича можно воспользоваться готовыми кондитерскими украшениям. Также можно самим сделать марципановые или кремовые цветы: веточки вербы, фиалки, нарциссы. Еще один вариант – живые цветы.

Чтобы выделиться, можно сделать традиционную белково-сахарную глазурь не белой, а цветной. В этом помогут пищевые красители или ягодный сок — эти ингредиенты можно купить в магазине.

Поверх глазури можно сделать шоколадные узоры. Достаточно растопить темный шоколад, дать ему немного остыть, переложить в кондитерский мешок, и сделать узоры на свой вкус.

Цукаты из цитрусовых, сухофрукты, орехи и мармелад смотрятся на куличе не менее красиво.

Как сделать цукаты:

нарежьте дольками апельсин или мандарин;

положите в небольшой сотейник половину стакана сахара;

добавьте одну чайную ложку воды;

растопите сахар на маленьком огне;

держите, пока растопленный сахар не станет светло-желтого цвета;

выложите в сотейник дольки цитрусовых и готовьте, переворачивая их, пока не карамелизируются;

переложите их в другую емкость, дайте полностью остыть;

украсьте полученными цукатами покрытый глазурью кулич.

Еще один вариант — украсить кулич буквами ХВ, вылепив их из теста, которое использовали для выпечки. Чтобы буквы держались на поверхности, смажьте их яичным желтком. Сверху их можно так же промазать желтком, чтобы они блестели после выпечки.

Высший пилотаж – многоярусный кулич в форме церкви с куполами.

Легкий рецепт пасхального кулича

Бывает, что для приготовления пасхального кулича нет много времени, ведь это дело трудоемкое.

Для таких случаев есть легкий рецепт пасхального кулича.