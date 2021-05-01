Как украсить пасху 2021: как украсить кулич на Пасху

2 мая 2021 все православные верующие будут отмечать светлый праздник Пасха. Накануне этого дня хозяйки обычно красят и расписывают яйца, а также готовят различные куличи: классические, сырные и тому подобное.

Действительно, хлопот много. Поэтому чтобы не терять времени на поиски полезных советов, лучше уже сегодня предусмотреть все будущие неожиданности.

Кулич — это не только главный атрибут праздника, но и украшение пасхальной корзины, которая после освящения венчает собой праздничный стол. Поэтому она должна быть не только вкусной, но еще и красивой.

Перед хозяйками в этот день стоит нелегкий выбор, ведь способов украшения достаточно много.

Способы украшения куличей

Самый быстрый и самый простой способ украсить пасхальное блюдо — это посыпать ее сахарной пудрой. Однако делать это следует после того, как выпечка полностью остынет.

Но все же начать украшать куличи можно еще до их выпекания. Так, можно сделать привлекательные фигурки из теста — цветы, листочки, птички, веночки. Это древнейший вариант украшения, который и сейчас является весьма актуальным.

Еще можно украсить кулич глазурью. Обычно ее готовят на основе белков, ароматизируют ванилином или лимонным соком. Но можно сделать и шоколадную глазурь.

После чего — присыпать куличики кондитерской посыпкой — конфетти, звездочки, серебристые шарики и перламутровые жемчужины.

Сейчас же в тренде — это украшения из мастики. Из нее можно сделать пасхальных кроликов, цветочную поляну, православный крест или традиционные буквы ХВ.

Любители фруктов могут использовать для украшения полезные цукаты из различных фруктов и различных цветов. Это сделает вкус и внешний вид кулича необычным.

Еще можно добавлять свежие фрукты и ягоды, орех, сухофрукты и листьев мяты. В общем, можно брать все, что вы любите.

Дополнительно для украшения куличей можно использовать — цукаты, орехи, меренге, пряники. Вообще есть множество идей для экспериментов с куличами. Все они невероятно красивые и интересные.

Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи, как украсить куличи на Пасху 2021.







































Пасха 2021: как украсить праздничные куличи / 10 фотографий

Празднование Пасхи 2021

2 мая, в день празднования Пасхи 2021, в Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения. Но украинцы обязаны соблюдать все правила безопасности.

Верующие смогут посещать церкви только в маске. Кроме того, им надо соблюдать дистанцию в 1,5 м. Для одного человека в храме должно быть отведено 4 кв. м.

Также украинцам советуют смотреть пасхальное богослужение онлайн, а если они все же решат идти в церковь, то рекомендуют делать это кому-то одному из членов семьи, а не всем вместе.