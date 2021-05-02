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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 2 мая

Какой праздник сегодня, 2 мая

2 мая — какой сегодня праздник

2 мая христиане восточного обряда отмечают Христово Воскресение.

В 2021 году украинцы встречают Пасху в условиях адаптивного карантина. Так, в частности, Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области находятся в красной зоне карантина.

Поэтому в названных регионах действуют жесткие ограничения, вплоть до запрета на проведение богослужений.

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Кроме того, в этот день также отмечается Всемирный день тунца. Этот праздник в декабре 2016 года был введен резолюцией Генассамблеи ООН.

Целью учреждения праздника стало повышение осведомленности людей по всему миру о ценности этого вида рыб.

Также 2 мая почитается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой.

Именины 2 мая:

  • Виктор;
  • Георгий;
  • Дмитрий;
  • Иван;
  • Семен.

Приметы на 2 мая:

  • Кто в этот день разведется, тот три следующих года свадьбу не сыграет;
  • Если начало месяца выдастся теплым, то в конце придут холода;
  • Если дикие утки строят гнезда у самой воды – лето будет сухое;
  • Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.
  • Если утром пасмурная погода, то до полудня сбудется сон.

Что нельзя делать 2 мая:

  • уборку;
  • заниматься физическим трудом;
  • выбрасывать еду;
  • планировать новые дела и деловые поездки на этот день;
  • отказывать в помощи;
  • грустить;
  • обижаться на близких и ругаться с ними.

Пасха 2021: что нужно знать

Уже второй год подряд украинцы будут встречать Пасху в условиях пандемии коронавируса.

В этом году правительство не стало вводить полный запрет на проведение пасхальных богослужений, оставив решение за местными властями.

При этом Министерство здравоохранения призвало граждан страны отказаться от посещения храмов, а на службе участвовать в режиме онлайн.

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