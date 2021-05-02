2 мая — какой сегодня праздник
2 мая христиане восточного обряда отмечают Христово Воскресение.
В 2021 году украинцы встречают Пасху в условиях адаптивного карантина. Так, в частности, Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области находятся в красной зоне карантина.
Поэтому в названных регионах действуют жесткие ограничения, вплоть до запрета на проведение богослужений.
Кроме того, в этот день также отмечается Всемирный день тунца. Этот праздник в декабре 2016 года был введен резолюцией Генассамблеи ООН.
Целью учреждения праздника стало повышение осведомленности людей по всему миру о ценности этого вида рыб.
Также 2 мая почитается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой.
Именины 2 мая:
- Виктор;
- Георгий;
- Дмитрий;
- Иван;
- Семен.
Приметы на 2 мая:
- Кто в этот день разведется, тот три следующих года свадьбу не сыграет;
- Если начало месяца выдастся теплым, то в конце придут холода;
- Если дикие утки строят гнезда у самой воды – лето будет сухое;
- Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.
- Если утром пасмурная погода, то до полудня сбудется сон.
Что нельзя делать 2 мая:
- уборку;
- заниматься физическим трудом;
- выбрасывать еду;
- планировать новые дела и деловые поездки на этот день;
- отказывать в помощи;
- грустить;
- обижаться на близких и ругаться с ними.
Пасха 2021: что нужно знать
Уже второй год подряд украинцы будут встречать Пасху в условиях пандемии коронавируса.
В этом году правительство не стало вводить полный запрет на проведение пасхальных богослужений, оставив решение за местными властями.
При этом Министерство здравоохранения призвало граждан страны отказаться от посещения храмов, а на службе участвовать в режиме онлайн.