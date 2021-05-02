Отличный шашлык — это мангал с углями, правильно выбранное мясо с маринадом и вкусный соус. Особенно это актуально в разгар майских праздников, когда все выбираются на природу и готовят блюда на костре.

Практически ни один пикник не обходится без шашлыка, к которому наверняка каждый покупает в магазине кетчуп. Есть прекрасная альтернатива — приготовить соус самостоятельно, чтобы он отвечал вашим вкусовым предпочтениям.

Рецепты соуса к шашлыку — читайте на Фактах ICTV.

Рецепт соуса №1

Ингредиенты

• 3 зубчика чеснока;

• 1 помидор;

• 2 ст. л. оливкового масла;

• 2 ст. л. воды;

• 1 ст. л. яблучного уксуса;

• укроп, базилик, петрушка.

Приготовление

Зелень мелко порубить, помидор нарезать на маленькие кубики, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

Рецепт соуса № 2

Ингредиенты

• 2–3 зубчика чеснока;

• 2 ст. л. горчицы;

• 2 ст. л. томатной пасты;

• 1 ч. л. яблочного уксуса;

• зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук).

Приготовление

Зелень и чеснок мелко покрошить. Смешать горчицу, томатную пасту и уксус, соединить их с зеленью. Перемешать и дать настояться.

Рецепт соуса № 3

Ингредиенты

• 1 куриное яйцо;

• 1 ст. л. горчицы;

• 100 мл оливкового масла;

• соль и перец по вкусу.

Приготовление

От яйца потребуется только белок. Его нужно взбить миксером вместе с горчицей. Затем, не прекращая взбивать, аккуратно влить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу. Соус получится густым и отлично подойдет для куриного мяса.

Маринад для шашлыка

Чаще всего шашлыки готовят из свинины, баранины, курятины или говядины. А для придания мясу необычного вкуса и аромата используют маринад.

Замариновать мясо можно в луке, апельсинах, меду и многом другом. Как приготовить вкусный маринад к шашлыку — читайте на Фактах ICTV.