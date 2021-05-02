Майские праздники 2021: чем заменить шашлык

Наступили майские праздники, во время которых можно расслабиться и отдохнуть. Большинство традиционно поедет на природу для того, чтобы провести время с семьей и приготовить вкусный шашлык.
Но если жарить мясо на костре вам уже надоело, можно заменить его другими, не менее вкусными блюдами.
Факты ICTV изучили кухни народов мира и подобрали интересные рецепты мясных блюд, которые идеально заменят шашлык на майские праздники.
Говядина по-итальянски
Это вкусная томленая на сковороде говядина в винно-овощном соусе.
Ингредиенты:
- 4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см
- 2-3 ст. л. муки
- 1 лук
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 250 г томатов
- 200 мл белого вина
- 500 мл говяжьего бульона
- 3 ст. л. оливкового масла
- 100 г сливочного масла
- 1 лимон
- петрушка
- соль
- перец
Приготовление:
Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник.
Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты.
Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов.
Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок.
После приготовления мяса дополняем его приправой.
Свинина по-тайски
Это вкусное пикантное блюдо из свинины и специй, приготовленное на сковороде.
Ингредиенты:
- 750 г свинины
- 60 мл соевого соуса
- 2 ст. л. меда
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. имбиря
- 2 ч. л. соуса Шрирача
- петрушка
- лук
- соль
- перец
Приготовление:
Сначала готовим маринад. Для этого смешиваем мед, соевый соус, имбирь, мелко порубленный чеснок и соус Шрирача.
Порезанную на кусочки по 2 см свинину перекладываем в маринад и оставляем на 20 минут.
Достаем свинину и обжариваем на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. Во время готовки нужно полить свинину оставшимся маринадом.
Тушим мясо на среднем огне до полной готовности. Перед подачей на стол посыпаем блюдо зеленью.
Курица по-мексикански
Мягкая курица с овощами, приготовленная на сковороде.
Ингредиенты:
- 500 г курицы
- 2 моркови
- 1 лук
- 400 г кукурузы
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 болгарский перец
- 2 ст. л. оливкового масла
- укроп
- соль
- перец
Приготовление:
Моем курицу и режем крупными кусочками. Измельчаем овощи — морковь, лук, болгарский перец.
Разогреваем на сковородке оливковое масло, выкладываем туда овощи и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем к овощам курицу и жарим около 10 минут.
Открываем консервированную кукурузу, сливаем жидкость и отправляем на сковородку. Размешиваем с водой томатную пасту и заливаем мясо с овощами.
Добавляем зелень, соль, перец и тушим 30-40 минут.
Где заказать шашлык в Киеве
Майские праздники всегда ассоциируются с выездом на природу и шашлыками. Но если вы хотите отдохнуть и у вас нет желания готовить самостоятельно, можно обратиться к специалистам и заказать мясные заготовки домой.
Где заказать шашлык с доставкой в Киеве — читайте в материале Фактов на ICTV.