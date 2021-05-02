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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Чем заменить шашлык на майские праздники

мясо

Наступили майские праздники, во время которых можно расслабиться и отдохнуть. Большинство традиционно поедет на природу для того, чтобы провести время с семьей и приготовить вкусный шашлык.

Но если жарить мясо на костре вам уже надоело, можно заменить его другими, не менее вкусными блюдами.

Факты ICTV изучили кухни народов мира и подобрали интересные рецепты мясных блюд, которые идеально заменят шашлык на майские праздники.

Говядина по-итальянски

Майские праздники 2021: чем заменить шашлык

Это вкусная томленая на сковороде говядина в винно-овощном соусе.

Ингредиенты:

  • 4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см
  • 2-3 ст. л. муки
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 250 г томатов
  • 200 мл белого вина
  • 500 мл говяжьего бульона
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 100 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • петрушка
  • соль
  • перец

Приготовление:

Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник.

Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты.

Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов.

Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок.

После приготовления мяса дополняем его приправой.

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Свинина по-тайски

Майские праздники 2021: чем заменить шашлык

Это вкусное пикантное блюдо из свинины и специй, приготовленное на сковороде.

Ингредиенты:

  • 750 г свинины
  • 60 мл соевого соуса
  • 2 ст. л. меда
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. имбиря
  • 2 ч. л. соуса Шрирача
  • петрушка
  • лук
  • соль
  • перец

Приготовление:

Сначала готовим маринад. Для этого смешиваем мед, соевый соус, имбирь, мелко порубленный чеснок и соус Шрирача.

Порезанную на кусочки по 2 см свинину перекладываем в маринад и оставляем на 20 минут.

Достаем свинину и обжариваем на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. Во время готовки нужно полить свинину оставшимся маринадом.

Тушим мясо на среднем огне до полной готовности. Перед подачей на стол посыпаем блюдо зеленью.

Курица по-мексикански

Майские праздники 2021: чем заменить шашлык

Мягкая курица с овощами, приготовленная на сковороде.

Ингредиенты:

  • 500 г курицы
  • 2 моркови
  • 1 лук
  • 400 г кукурузы
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 болгарский перец
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • укроп
  • соль
  • перец

Приготовление:

Моем курицу и режем крупными кусочками. Измельчаем овощи — морковь, лук, болгарский перец.

Разогреваем на сковородке оливковое масло, выкладываем туда овощи и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем к овощам курицу и жарим около 10 минут.

Открываем консервированную кукурузу, сливаем жидкость и отправляем на сковородку. Размешиваем с водой томатную пасту и заливаем мясо с овощами.

Добавляем зелень, соль, перец и тушим 30-40 минут.

Где заказать шашлык в Киеве

Майские праздники всегда ассоциируются с выездом на природу и шашлыками. Но если вы хотите отдохнуть и у вас нет желания готовить самостоятельно, можно обратиться к специалистам и заказать мясные заготовки домой.

Где заказать шашлык с доставкой в Киеве — читайте в материале Фактов на ICTV.

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