Сегодня, 2 мая, украинцы отмечают праздник светлого Воскресения Иисуса Христа. И хотя Министерство здравоохранения не ввело жестких карантинных ограничений на Пасху, украинцев просят не подвергать себя лишний раз опасности.

Конечно, ничто не заменит живого общения, но Факты ICTV подготовили красивые пасхальные открытки, чтобы вы могли поздравить своих родных, близких, знакомых и стать хоть виртуально, но ближе в этот светлый день.

Поздравление с Пасхой 2021 в открытках

Выходные в мае 2021

Май в Украине начался с четырех выходных дней. Поскольку Международный день солидарности трудящихся (День труда) выпал на субботу, 1 мая, выходной переносится на понедельник, 3 мая.

На вторник, 4 мая, переносится выходной из-за того, что 2 мая, в воскресенье, все православные христиане празднуют Пасху.

Сколько выходных будет в мае 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.