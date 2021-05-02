Пасху 2021 христиане восточного обряда отмечают 2 мая.

Этот праздник считается одним из главных дней в церковном календаре, ведь на Пасху Иисус Христос воскрес после распятия на кресте.

В этот день стоит собраться в семейном кругу, поблагодарить и простить всех близких.

Поздравления на Пасху

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Отправляю вам искренние объятия. Пусть надежда и счастье наполнят ваш дом на Пасху.

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Празднуйте воскресение Иисуса и будьте благословлены в эту Пасху. Христос Воскрес!

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Я желаю тебе и твоим близким счастливой Пасхи. Будьте здоровы и пусть все в жизни удается!

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Без тебя Пасха была бы не такой долгожданной. Спасибо за присутствие в моей жизни, Христос Воскрес!

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Желаю сегодня ощутить присутствие Господа рядом с собой, пусть все молитвы будут услышаны: не только на Пасху, но и всегда.

Приметы на Пасху

Чтобы надолго сохранить естественную красоту, на Пасху девушки клали в воду освященное красное пасхальное яйцо, а потом умывались этой водой.

Если ребенок родился на Пасху — у него будет счастливая судьба.

Нельзя грустить на Пасху, иначе печаль останется до следующего года.

Чтобы маленькие дети росли здоровыми, на Пасху перед едой нужно их угостить кусочком освященной пасхи.

Солнечная погода на Пасху — ожидайте дождей через три дня.

Дождливо на Пасху — осенью будет хороший урожай.

Церковный календарь на май 2021

Полный церковный календарь на май 2021 содержит немало важных дат.

Пасха 2021 — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание на две важные даты.

9 мая — день Поминовения усопших воинов, когда надо поминать своих умерших родных и близких. 11 мая будут Проводы (Гробки).