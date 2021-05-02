PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Христос Воскрес! Приметы и лучшие поздравления на Пасху

Великодній кошик, Великдень 2021

Пасху 2021 христиане восточного обряда отмечают 2 мая.

Этот праздник считается одним из главных дней в церковном календаре, ведь на Пасху Иисус Христос воскрес после распятия на кресте.

В этот день стоит собраться в семейном кругу, поблагодарить и простить всех близких.

Поздравления на Пасху

***

Отправляю вам искренние объятия. Пусть надежда и счастье наполнят ваш дом на Пасху.

***

Празднуйте воскресение Иисуса и будьте благословлены в эту Пасху. Христос Воскрес!

***

Я желаю тебе и твоим близким счастливой Пасхи. Будьте здоровы и пусть все в жизни удается!

***

Без тебя Пасха была бы не такой долгожданной. Спасибо за присутствие в моей жизни, Христос Воскрес!

***

Желаю сегодня ощутить присутствие Господа рядом с собой, пусть все молитвы будут услышаны: не только на Пасху, но и всегда.

Приметы на Пасху

  • Чтобы надолго сохранить естественную красоту, на Пасху девушки клали в воду освященное красное пасхальное яйцо, а потом умывались этой водой.
  • Если ребенок родился на Пасху — у него будет счастливая судьба.
  • Нельзя грустить на Пасху, иначе печаль останется до следующего года.
  • Чтобы маленькие дети росли здоровыми, на Пасху перед едой нужно их угостить кусочком освященной пасхи.
  • Солнечная погода на Пасху — ожидайте дождей через три дня.
  • Дождливо на Пасху — осенью будет хороший урожай.

Церковный календарь на май 2021

Полный церковный календарь на май 2021 содержит немало важных дат.

Пасха 2021 — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание на две важные даты.

9 мая — день Поминовения усопших воинов, когда надо поминать своих умерших родных и близких. 11 мая будут Проводы (Гробки).

Читайте: Онлайн-трансляция службы на Пасху 2021

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка