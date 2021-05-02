Пасху 2021 христиане восточного обряда отмечают 2 мая.
Этот праздник считается одним из главных дней в церковном календаре, ведь на Пасху Иисус Христос воскрес после распятия на кресте.
В этот день стоит собраться в семейном кругу, поблагодарить и простить всех близких.
Поздравления на Пасху
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Отправляю вам искренние объятия. Пусть надежда и счастье наполнят ваш дом на Пасху.
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Празднуйте воскресение Иисуса и будьте благословлены в эту Пасху. Христос Воскрес!
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Я желаю тебе и твоим близким счастливой Пасхи. Будьте здоровы и пусть все в жизни удается!
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Без тебя Пасха была бы не такой долгожданной. Спасибо за присутствие в моей жизни, Христос Воскрес!
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Желаю сегодня ощутить присутствие Господа рядом с собой, пусть все молитвы будут услышаны: не только на Пасху, но и всегда.
Приметы на Пасху
- Чтобы надолго сохранить естественную красоту, на Пасху девушки клали в воду освященное красное пасхальное яйцо, а потом умывались этой водой.
- Если ребенок родился на Пасху — у него будет счастливая судьба.
- Нельзя грустить на Пасху, иначе печаль останется до следующего года.
- Чтобы маленькие дети росли здоровыми, на Пасху перед едой нужно их угостить кусочком освященной пасхи.
- Солнечная погода на Пасху — ожидайте дождей через три дня.
- Дождливо на Пасху — осенью будет хороший урожай.
Церковный календарь на май 2021
Полный церковный календарь на май 2021 содержит немало важных дат.
Пасха 2021 — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание на две важные даты.
9 мая — день Поминовения усопших воинов, когда надо поминать своих умерших родных и близких. 11 мая будут Проводы (Гробки).