2 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху. Традиционно в этот день украинцы ходят в церковь, но в этом году рекомендуется оставаться дома, чтобы избежать заражения вирусом.
К этому светлому празднику христиане готовятся заранее. Верующие соблюдают великий пост и отказывают себе в некоторых продуктах, чтобы очиститься и встретить Светлое Христовое Воскресение.
Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления в стихах и прозе с Пасхой 2021
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С Пасхой вас! Христос воскрес!
Благодати вам с небес.
В доме будет пусть добро,
Счастье, радость и тепло.
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Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
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Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
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С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!
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Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим надежным крылом от всех непогод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым рассветом. Пусть жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.
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Со Светлой Пасхой! Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому. Пусть Господь защищает от всех бед и бережет твою душу.
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Со светлой Пасхой Христовой! Пусть Бог хранит вас и вашу семью и оберегает от разочарований, болезней, горя. Пусть с вами всегда рука об руку идет счастье и умиротворение!
О том, какие ограничения будут действовать на Пасху 2021 и будет ли власть усиливать карантин, читайте в материале Фактов ICTV.