Ежегодно на Пасху все традиционно поздравляют своих родственников, друзей и близких со светлым праздником Воскресения Христова.

Обычно, в этот день друг другу желают достатка, счастья и благополучия. В 2021 году украинцы, как и весь мир, будут праздновать Пасху в условиях пандемии коронавируса, поэтому не каждый сможет лично поздравить своих родных.

Факты ICTV собрали самые красивые поздравления с Пасхой 2021, которые вы сможете сказать как при встрече, так и отправить друг другу онлайн.

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Искренне поздравляю вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.

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Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!

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Светлый, наполненный духовностью и искренностью праздник наступил, и с ним я тебя поздравляю. Пасха — это не просто красный день календаря, это возможность духовного очищения и просветления. Это начало новой жизни, в которой будет чуть больше веры, чем обычно.

Поэтому в этот особый божественный день я желаю тебе умиротворение, благ всех небесных и земных, душевного равновесия и покоя. Не забывай о Святых, и они непременно помогут тебе!

Погода на Пасху

Если вы планируете на Пасху выбраться за пределы дома и поехать за город или выйти на семейную прогулку в парк, то теплая погода вам в этом будет только способствовать.

Но солнечно будет не во всех регионах страны. Подробный прогноз погоды на Пасху 2021 и майские праздники — смотрите в нашем материале.