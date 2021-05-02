Пасха 2021 в Украине: поздравления в открытках

2 мая украинцы отмечают праздник светлого Воскресения Иисуса Христа.
В этот день принято поздравлять друг друга и желать всего самого хорошего.
В светлое воскресенье можно поздравлять всех — родственников, друзей, коллег, знакомых.
Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в открытках.
Открытки-поздравления с Пасхой
Празднование Пасхи
2 мая в Украине отмечается самый большой церковный праздник года — Пасха 2021. В этот день наконец-то заканчивается Великий пост, который длился с середины марта.
После похода в церковь или участия в онлайн-богослужениях верующие идут домой и устраивают праздничное застолье. Из-за сложной ситуации с коронавирусом украинцев призывают по возможности ограничить в этот день контакты и соблюдать карантин.
Подробнее о праздновании Пасхи 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.