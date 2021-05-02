Пасха — это один из особых праздников, который ежегодно верующие ждут больше всего. Ведь он является символом Светлого Воскресения Иисуса Христа после его распятия за все человеческие грехи.

Наверное, именно поэтому на Пасху каждый верующий хочет поделиться добротой и светом со всеми, кто его окружает. Но, к сожалению, не всегда есть возможность поздравить всех лично.

Поэтому Факты ICTV подготовили прикольные поздравления с Пасхой 2021 в стихах и эксклюзивные и веселые открытки, которые подарят вашим родным и близким только лучшие и приятные эмоции.

*****

Пост прошел великий, строгий и большой,

Постройнели в талии с чистою душой.

Налетайте поскорей на яйца, куличи!

Сердцем станете добрее, телом горячи!

Пусть ломится ваш стол от вкусных блюд,

А деньги к вам рекою пусть текут,

Пусть жизнь побалует волшебной сказкой,

Со светлым праздником вас поздравляю, с Пасхой!

*****

Поздравляю с Пасхой светлой!

Пусть Господь тебя хранит,

И живется ярче, легче,

Без сомнений и обид.

Дни проходят в нежной дружбе,

В каждом деле повезет,

Все исполнится, что нужно,

Воплотится и придет!

*****

Прекрасный день — Пасхальное гулянье:

Повсюду радость, смех и доброта.

Тут поздравлений серебристое звучание,

А там Пасхальной службы красота.

Тебя сегодня тоже поздравляю с Пасхой,

Потом, как и положено, хочу поцеловать.

Причем с такою радостью и лаской,

Что пусть не три разочка, а четыре или пять.

Выходные на Пасху

Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. А 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпали на выходные, поэтому, согласно закону, праздничные дни перенесут на следующие после них.

Сколько будут отдыхать украинцы на Пасху 2021 — читайте в нашем материале.