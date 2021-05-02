2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших православных праздников — Воскресение Христово.

Пасха — особенно праздник, ведь знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за все грехи людей во имя его спасения от страшных мук, а также торжество победы над смертью.

В условиях карантина можно сделать приятное вашим родным и друзьям, отправив им поздравления с Пасхой.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в картинках.

Также Факты ICTV подготовили подборку коротких поздравлений с Пасхой в стихах и прозе.