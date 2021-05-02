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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Поздравления с Пасхой 2021 в картинках

Привітання з Великоднем 2021

2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших православных праздников — Воскресение Христово.

Пасха — особенно праздник, ведь знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за все грехи людей во имя его спасения от страшных мук, а также торжество победы над смертью.

В условиях карантина можно сделать приятное вашим родным и друзьям, отправив им поздравления с Пасхой.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в картинках.

Листівки з Великоднем

Листівки з Великоднем

Листівки з Великоднем

Листівки з Великоднем

Листівки з Великоднем

Также Факты ICTV подготовили подборку коротких поздравлений с Пасхой в стихах и прозе.

Фото: Unsplash

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