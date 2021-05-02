Пасха 2021 — ожидаемый праздник в церковном календаре мая. Такой светлый день всегда объединяет не только семьи, но и всех верующих.

А это значит, что в воскресенье отовсюду, в том числе и за праздничным пасхальным столом, будут звучать красивые слова с Пасхой.

В момент, когда уже испеченные пасхальные куличи, расписанные писанки, сформированы богатые пасхальные корзины и дом празднично украшенный, остается только вооружиться красивыми поздравлениями с праздником.

Поэтому Факты ICTV приветствуют вас со светлым праздником и предлагают поздравления с Пасхой в прозе, с помощью чего можно поделиться радостью по поводу Воскресения Христа.

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Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

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Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

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Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие весёлые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!

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Христос Воскрес! От всей души поздравляю с Праздником Воскресения Христова! Пусть ваша жизнь и жизнь близких и любимых вами людей будет такой же солнечной, радостной и обильной, как в этот день. Пусть Ангел Хранитель надежно защищает вас от бед, болезней, приносит в ваш дом свет, тепло и любовь.

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Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

Пасха 2021

Пасху в 2021 году празднуют 2 мая — в этот день верующие кушают пасхальную выпечку, красят яйца в различные цвета и украшают дома.

Факты ICTV подготовили пять главных традиций Пасхи.