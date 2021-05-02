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Факты / Lifestyle
Андрій Жигайло |

Поздравления с Пасхой 2021 в СМС

Поздравления с Пасхой 2021 в СМС

2 мая отмечается один из трех самых больших христианских праздников — Пасха.

Из-за карантина украинцы будут святить куличи в церкви с соблюдением всех ограничений.

Но родных и друзей всегда можно поздравить СМС-сообщением.

Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления с Христовым Воскресением.

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***

Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

***

Христос Воскрес! Со светлым праздником всех христиан. Пусть Господь пошлет вашей семье здоровье, благодать, достаток. Пусть в сердце живут добро, вера и любовь. С великим праздником Пасхи!

***

С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.

***

Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!

***

Пасха наступила,
С этим поздравляю!
Благодати Божьей,
От души желаю!

***

Поздравляю с Пасхой светлой
И желаю не хворать,
А для этого куличик
В крупных дозах принимать.
Запивать его кагором,
Чтобы шло лекарство впрок,
Но лечиться только в меру
Нужно дать себе зарок.

Церковный календарь на май 2021

Полный церковный календарь на май 2021 содержит немало важных дат.

Пасха, которая приходится на 2 мая, — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание на две важные даты.

9 мая — день Поминовения усопших воинов, когда надо поминать своих умерших родных и близких. 11 мая будут Проводы (Гробки).

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