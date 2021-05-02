Из-за пандемии коронавируса и карантина Светлое Воскресение Иисуса Христа украинцы отметят в узком семейном кругу. Несмотря на это, не забудьте поздравить коллег с Пасхой 2020 и пожелать им здоровья, успехов в карьере, профессионального и творческого роста.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для коллег с Пасхой.
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Коллеги, со светлой Пасхой вас!
Пусть свет любви вас греет в трудный час,
Пусть колокол надежды зазвенит
И на успех вас благословит!
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Вас с праздником Пасхи, коллеги,
Поздравить от души я хочу.
Вам всем желаю успеха,
Чтоб все вам было по плечу!
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Уважаемый коллега,
Пусть твой дом Господь хранит,
Счастье дарит бесконечно
И путь долгий озарит!
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Христос Воскрес, коллеги,
Со светлой Пасхой вас,
Я желаю в мире
Жить каждому из нас.
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Коллеге счастья я желаю,
Здоровья, жизни интересной,
Сегодня с Пасхой поздравляю —
Прекрасным праздником чудесным.
Топ-5 главных традиций Пасхи 2021
2 мая 2021 украинцы отмечают Пасху. Это светлый праздник в память о чуде воскресения Сына Божьего.
Накануне этого дня православные верующие выпекают куличи, расписывают писанки и готовят еду. А традиции праздника передаются из поколения в поколение.
Топ пять главных традиций Пасхи — читайте на Фактах ICTV.