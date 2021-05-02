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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Пасха 2021: лучшие поздравления для коллег

Великдень

Из-за пандемии коронавируса и карантина Светлое Воскресение Иисуса Христа украинцы отметят в узком семейном кругу. Несмотря на это, не забудьте поздравить коллег с Пасхой 2020 и пожелать им здоровья, успехов в карьере, профессионального и творческого роста.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для коллег с Пасхой.

***

Коллеги, со светлой Пасхой вас!
Пусть свет любви вас греет в трудный час,
Пусть колокол надежды зазвенит
И на успех вас благословит!

***

Вас с праздником Пасхи, коллеги,
Поздравить от души я хочу.
Вам всем желаю успеха,
Чтоб все вам было по плечу!

***

Уважаемый коллега,
Пусть твой дом Господь хранит,
Счастье дарит бесконечно
И путь долгий озарит!

***

Христос Воскрес, коллеги,
Со светлой Пасхой вас,
Я желаю в мире
Жить каждому из нас.

***

Коллеге счастья я желаю,
Здоровья, жизни интересной,
Сегодня с Пасхой поздравляю —
Прекрасным праздником чудесным.

Топ-5 главных традиций Пасхи 2021

2 мая 2021 украинцы отмечают Пасху. Это светлый праздник в память о чуде воскресения Сына Божьего.

Накануне этого дня православные верующие выпекают куличи, расписывают писанки и готовят еду. А традиции праздника передаются из поколения в поколение.

Топ пять главных традиций Пасхи — читайте на Фактах ICTV.

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