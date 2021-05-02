Пасха в этом году приходится 2 мая. Из-за карантина и пандемии не все семьи смогут собраться и отметить один из важнейших церковных праздников.
На Пасху принято здороваться словами Христос воскрес — Воистину воскрес. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой 2021 в прозе, чтобы вы могли отправить их дорогим людям, которые находятся на расстоянии.
Пасха 2021 — поздравления в прозе
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Христос Воскрес! Пусть Пасха подарит теплые и радостные дни, в сердце царит любовь, а на душе — весна. Пусть ваш дом будет полным смеха дорогих людей, благодати и теплых разговоров.
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Поздравляю со светлым, теплым и замечательным праздником — Пасхой. Пусть в вашем сердце поселится любовь, надежда и вера в лучшее. Желаю быть здоровым и получать радость от каждого прожитого дня!
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Христос Воскрес! Пусть жизнь будет сладкой, как пасха, светлой, как ясное небо, чистой, как вода. Желаю верных друзей рядом, удачи во всех начинаниях, гармонии с собой и всегда хорошего настроения!
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Вкусной пасхи и крепкого здоровья желаю от всей души вам и вашей семье. Пусть этот светлый праздник наполняет сердца и души любовью, радостью и вдохновением. Желаю вам мира, добра и только хороших дней впереди!
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В день, когда звон летит в поднебесье, в Светлый праздник воскресения Христового, поздравляю вас! Радуйтесь же празднику свободы от лжи и насилия, нарушений и ненависти, потому что в этот прекрасный день Христос завещал жить в мире и согласии.
Как святить паску в условиях карантина
На Пасху 2021 храмы будут открыты для украинцев, однако внутрь пускать будут не всех. Корзины и паски будут освящать на улице — все люди должны соблюдать безопасную дистанцию и носить маски.
Подробнее, как освятить паску во время карантина, читайте на Фактах ICTV.