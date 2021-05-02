Светлый праздник Христова Воскресения христиане восточного обряда в 2021 году празднуют 2 мая. Пасха — один из самых ожидаемых праздников в церковном календаре украинцев.

Когда уже все пасхальные куличи испеченные и освящены, составлена богатая пасхальная корзина, остается только вооружиться красивыми поздравлениями с праздником для семьи и друзей.

Читайте Красивые поздравления с Пасхой 2021

Поздравление с Пасхой 2021 порадуют близких для вас людей в этот радостный день.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе к празднику Пасхи и подготовили праздничные открытки.

***

Христос воскрес! От всей души поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи! Желаю, чтобы яркий свет Христова Воскресения сопровождал Вас всю жизнь и был настолько ярким, чтобы через него не видно было никаких неприятностей и невзгод, а душа всегда была полна пасхальной радости!

***

С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от бед, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос Воскрес!

***

Желаю добра, в день Христова Воскресения! Пусть на столе будет багато, на душе весело, а в глазах — ясно! Желаю крепкого здоровья и крепкой веры! Пусть жизнь будет полна светом и радостью, искренностью и добром! Пусть Бог благословляет все ваши дела. Христос Воскрес! С Пасхой!

***

По случаю великого праздника Воскресения Христова примите наши наилучшие поздравления и пожелания Божьего благословения, здоровья и благополучия! Сердечно желаем, чтобы победный дух надежды, радости, всепрощения и в дальнейшем сопровождали Вас и Вашу семью, давал силы, энергию, вдохновение для добрых и полезных дел на благо и процветание нашей родной Украины. Пусть радостные пасхальные дни положат благодатные начала новых побед и свершений на Вашем жизненном пути. Христос воскрес!

***

Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношения! Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства, осуществления самых заветных надежд! Христос Воскрес!

***

Пусть этот святой день станет для вас началом новой жизни, в которой Боженька никогда не откажет вам в помощи и благодати. Будьте всегда здоровыми и счастливыми. Со светлым днем ​​Пасхи!

Как будут праздновать Пасху в Украине и других странах

В Украине праздник Пасхи состоится в условиях адаптивного карантина, который действует в Украине до 30 июня.

Факты ICTV рассказывали, какие ограничения будут действовать на Пасху 2021 в Украине и как планируют праздновать Светлое Христово Воскресение в других странах.

Фото: Pexels