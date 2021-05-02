Что подарить маме на День матери 2021 — подборка идей

В 2021 году День матери приходится на 9 мая. В этот день принято поздравлять матерей, благодарить их за всю подаренную любовь и ласку.

Приятным бонусом к благодарности станет подарок, который несомненно вызовет на лице вашей мамы улыбку.

Как поздравить маму с Днем матери — читайте на Фактах ICTV.

Товары для хобби

Кроме работы и домашних дел, у каждой женщины есть собственное увлечение.

С началом карантина свободного времени стало больше, поэтому подарок в виде книги кулинарных рецептов, материалов для вязания, плетения или вышивки обязательно понравится вашей маме.

Техника

Еще один проверенный способ: подарите маме новый гаджет или бытовую технику.

Планшет для просмотра сериалов, мультиварка — для приготовления новых кулинарных шедевров или соковыжималка — для вкусных напитков в весенне-летний сезон.

Цветы

Ни один женский праздник не обходится без классического подарка — букета цветов. Весной выбор особенно большой — в магазинах и в интернет-магазинах можно найти тюльпаны, сирень, полевые цветы, лилии и даже гортензии.

К букету любимых маминых цветов можно добавить набор ароматных чаев, шоколада или пирожных.

Косметика

Позаботьтесь о красоте своей мамы — подарите ей любимую косметику или удивите новинкой!

В связи с карантином множество интернет-магазинов осуществляют бесконтактную доставку, однако заказ лучше спланировать заранее. Идеально подойдут наборы для ухода за кожей лица, нежные лосьоны и гели для душа, декоративная косметика или любимые духи.

Ароматы для дома

Во время карантина многие столкнулись с проблемой резкого изменения настроения и плохого самочувствия. Лучшим подарком может стать уют и гармония, которую дарят ароматические свечи, благовония или бруски южноамериканского дерева Пало Санто.

Считается, что приятные ароматы являются оберегами, которые наполняют дом положительной и светлой энергетикой. Во время разжигания благовоний эксперты советуют заниматься йогой или медитациями.

День матери

Начиная с 1999 года украинцы отмечают День матери во второе воскресенье мая.

История праздника берет свое начало еще с 1908 года, когда американка Анна Джервис выступила с идеей чествования матерей в память о своей маме, которая умерла. Поэтому уже в 1910-ом американцы впервые праздновали День матери.

В Украине День матери впервые отметили в 1928 году, но в 1939 году праздник запретила советская власть. Только в 90-х его снова начали отмечать.