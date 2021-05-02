Пасха в Украине 2021: поздравления в картинках

2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших православных праздников — Воскресение Христово (Пасху).

Праздник знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа после распятия за все грехи людей.

Согласно традициям, верующие люди в этот день здороваются Христос Воскрес, а отвечать нужно Воистину Воскрес.

Православные люди собирают пасхальные корзины. Одними из главных атрибутов в ней считаются крашеные яйца и куличи, которые пекут накануне.

Воскресное утро верующие начинают с молитвы и освящения куличей, а затем отправляются домой на обед.

Если решите поздравить знакомых и близких, которые находятся далеко от вас, то специально для этого Факты ICTV создали поздравления с Пасхой в картинках.

Поздравления с Пасхой 2021

Картинки с поздравлениями на Пасху

Лучшие поздравления с Пасхой

Поздравления с Пасхой в картинках

С Пасхой! Поздравления с праздником в картинках

Топ-5 главных традиций Пасхи 2021

2 мая 2021 украинцы отмечают Пасху. Это светлый праздник в память о чуде воскресения Сына Божьего.

Накануне этого дня православные верующие выпекают куличи, расписывают писанки и готовят еду. А традиции праздника передаются из поколения в поколение.

Топ пять главных традиций Пасхи — читайте на Фактах ICTV.