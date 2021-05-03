Погода на 3 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

3 мая в Украине днем в западных, северных и центральных областях будет прекрасная солнечная погода. Однако в восточных и южных областях ожидается слабый дождь с грозой.

В то же время во всех областях Украины не ожидается ветра и значительных осадков. Однако синоптики советуют жителям восточных и южных областей взять с собой зонт, чтобы укрыться от дождя.

3 мая днем на юге будет температура от +19 до +22, на востоке от +21 до +24, в центре от +13 до +15, на севере от +14 до +16, на западе от +10 до +15. В Киеве днем будет солнечно, температура от +13 до +15.

Ночью на территории Украины во всех областях будет прохладная погода — температура будет держаться преимущественно на уровне от +5 до +10.

На юге ночью температура от +10 до +12, на востоке от +10 до +13, в центре от +9 до +11, на севере от +9 до +13, на западе от +4 до +9. В Киеве ночью не ожидается осадков, температура от +9 до +11.

Какой будет погода в мае 2021

Синоптики прогнозируют, что погода в мае 2021 года будет немного переменчивой. Однако с начала мая ожидается значительное потепление на территории Украины.

В то же время в третьем месяце весны будут кратковременные дожди и грозы во всех областях Украины. Например, в понедельник, 3 мая, дожди пройдут на Левобережье. В середине недели на севере и в центре Украины также будет дождливая погода из-за циклона.