Поливальный понедельник в 2021 году отмечают 3 мая, на второй день после Пасхи.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Нельзя грустить и думать о плохом.

Нельзя ссориться, ругаться и злиться.

Нельзя очень много есть.

Много алкоголя также пить нельзя.

Нельзя сидеть дома в одиночку.

Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

Приметы в Поливальный понедельник

Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.

Утренний дождь — дождливое лето.

Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.

Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Календарь праздников до конца 2021 года

Самый большой церковный праздник года Пасха остался позади.

Однако до конца 2021-го есть еще ряд важных дат.

Детальный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.