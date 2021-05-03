Поливальный понедельник в 2021 году отмечают 3 мая, на второй день после Пасхи.
Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.
Что нельзя делать в Поливальный понедельник
- Нельзя грустить и думать о плохом.
- Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
- Нельзя очень много есть.
- Много алкоголя также пить нельзя.
- Нельзя сидеть дома в одиночку.
- Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.
Приметы в Поливальный понедельник
- Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.
- Утренний дождь — дождливое лето.
- Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.
- Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.
Календарь праздников до конца 2021 года
Самый большой церковный праздник года Пасха остался позади.
Однако до конца 2021-го есть еще ряд важных дат.
Детальный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.