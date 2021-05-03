PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Поливальный понедельник 2021: запреты и приметы

Поливальный понедельник 2021: запреты и приметы

Поливальный понедельник в 2021 году отмечают 3 мая, на второй день после Пасхи.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

  • Нельзя грустить и думать о плохом.
  • Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
  • Нельзя очень много есть.
  • Много алкоголя также пить нельзя.
  • Нельзя сидеть дома в одиночку.
  • Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.
Читайте
Пасхальный обливной понедельник: традиции и обряды

Приметы в Поливальный понедельник

  • Перелетные птицы не поют — ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь — дождливое лето.
  • Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю.
  • Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Календарь праздников до конца 2021 года

Самый большой церковный праздник года Пасха остался позади.

Однако до конца 2021-го есть еще ряд важных дат.

Детальный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка