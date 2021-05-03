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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве в понедельник, 3 мая, объявили штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В целом, погода в столице будет облачной с прояснениями. Температура днем 13…15, ночью 9…11.

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Также в ГСЧС рассказали, как обезопасить себя во время шторма. Во избежание травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Погода в мае

На прошлой неделе синоптики предупредили украинцев, что на протяжении всего мая погода будет оставаться переменчивой.

По мнению метеорологов, в начале месяца по всей территории страны, кроме Юга и Востока, ожидается потепление, хотя при этом возможны грозы.

Однако с понедельника грозовой фронт настигнет и эти регионы.

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