Как получить в Instagram синюю галочку — инструкция

Сегодня Instagram является одной из самых востребованных социальных сетей. В 2018 году появилась возможность верифицировать свой аккаунт — проверить страницу на подлинность. Это сделали с целю того, чтобы никто не смог выдать себя за вас или ввести нечестный бизнес.

Для того, чтобы получить в Instagram синюю галочку, нужно проделать определенные действия. Подача запроса на подтверждение аккаунта не является гарантией того, что он будет одобрен.

Закрытый аккаунт без фото профиля и публикаций рассматриваться не будет. Важным пунктом является то, что в большинстве случаев страница должна принадлежать популярной личности или бренду. Плюсом станут публикации в СМИ.

Как получить галочку в Instagram бесплатно — читайте на Фактах ICTV.