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Как получить галочку в Instagram — инструкция
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |
Как получить галочку в Instagram — инструкция

Как получить галочку в Instagram — инструкция

Сегодня Instagram является одной из самых востребованных социальных сетей. В 2018 году появилась возможность верифицировать свой аккаунт — проверить страницу на подлинность. Это сделали с целю того, чтобы никто не смог выдать себя за вас или ввести нечестный бизнес.

Для того, чтобы получить в Instagram синюю галочку, нужно проделать определенные действия. Подача запроса на подтверждение аккаунта не является гарантией того, что он будет одобрен.

Закрытый аккаунт без фото профиля и публикаций рассматриваться не будет. Важным пунктом является то, что в большинстве случаев страница должна принадлежать популярной личности или бренду. Плюсом станут публикации в СМИ.

Как получить галочку в Instagram бесплатно — читайте на Фактах ICTV.

Шаг 1. Откройте Instagram

Сперва необходимо найти в своем гаджете приложение Instagram и открыть его.

Шаг 2. Зайдите в настройки

Нажмите в правом верхнем углу на три полоски и откройте настройки.

 

как получить галочку в инстаграм

Шаг 3. Откройте аккаунт

После того, как вы зашли в настройки, необходимо открыть аккаунт.

как получить галочку в инстаграм

Шаг 4. Запрос подтверждения

Из предложенных действий в аккаунте нужно выбрать запрос подтверждения.

как получить галочку в инстаграм

Шаг 5. Предоставьте сведения

Необходимо заполнить чистые поля — имя пользователя, имя и фамилию, псевдоним и выбрать категорию аккаунта.

Также нужно предоставить фото удостоверения личности — паспорт, водительские права или документы компании.

 

Как получить в Instagram синюю галочку — инструкция

Шаг 6. Ожидайте подтверждения

После проделанных шагов необходимо ждать подтверждения от Instagram. 

Если запрос отклонили, через 30 дней можно подать повторную заявку.

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