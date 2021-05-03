как приготовить вкусный шашлык

Когда сезон шашлыков уже открыт, многие задумываются по поводу того, как приготовить вкусное, нежное и ароматное мясо.

В основном все зависит от самого мяса и маринада. Однако есть и другие тонкости в приготовлении вкусного шашлыка, которые помогут сделать его еще лучше.

Советами по правильному приготовлению шашлыка на огне поделился ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский.

— Я очень люблю мясо с огня. И неважно — шашлык, стейк, кебаб или курица. Вкус жареного мяса с огня с запахом дыма (а иногда и гари. — Ред.) очень аппетитный. Поэтому при любой возможности я жарю мясо. И, конечно, есть свои правила и табу в подготовке, — говорит ведущий.

Пять советов от Ковальского:

мясо должно быть свежим. Если вы подумали, что ради экономии можно купить готовое в маринаде — гоните от себя эту мысль. Маринадом магазин может спрятать несвежее или некачественное мясо. Специи могут делать пригодным для пищи практически любую часть туши;

никогда не используйте уксус или другую кислоту. Она убивает настоящий вкус. Мясо станет мягким, но ватным;

дайте мясу замариноваться. Даже полчаса в своем маринаде гораздо лучше магазинного;

кусочки шашлыка делайте не квадратными, а прямоугольными. Так они лучше будут держатся на шампуре;

после приготовления дайте мясу постоять. Накройте его фольгой и оставьте на 10-15 мин. Корочка сверху станет мягкой, а шашлык сочным — при охлаждении соки равномерно распределятся внутри мяса.

Для идеального маринада для шашлыка подойдет лук.

— Нарезать его просто кольцами — не то. На килограмм мяса нужно две-три большие луковицы. В блендере взбиваем ее в пюре. Для лучшего взбивания можно добавить немного воды или подсолнечного масла. Далее соль, перец и любые любимые специи. Но только не травы, ибо они будут гореть! Оставьте на пару часов, а лучше на ночь и отличный вкус гарантирован. Маринад должен не испортить вкус мяса, а только подчеркнуть его, — объяснил Ковальский.

К такому мясу подойдет простой соус из мелко нарезанного помидора, кинзы и чеснока. Добавьте туда немного соли и перца. Заправте соус подсолнечным маслом и, если нужно — лимонным соком.

— Подавайте мясо с этим соусом и лавашем. Не забудьте много овощей и зелени — будет вкусно и не повредит фигуре, — подытожил Ковальский.

Альтернатива шашлыку

Если мясо вам приелось и вы не хотите готовить шашлык, то это не проблема. Есть множество разнообразных блюд, которые можно приготовить на природе вместо мяса.

Например, рыба, овощи, морепродукты и другое. Что приготовить на природе вместо шашлыка — читайте на Фактах ICTV.