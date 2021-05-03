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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник 4 мая

Календар травень

4 мая — Международный день пожарного, который отмечают в первой декаде мая.

Он был основан в 1999 году в память о пяти пожарных из Австралии, погибших во время тушения масштабного пожара, произошедшего в начале декабря 1998-го. К тому же это День святого Флориана Лорхского, которого католики считают покровителем пожарных.

В народе — это Проклов день, когда старики проклинают нечистую силу, а молодежь водит хороводы вокруг цветущих деревьев.

День ангела 4 мая отмечают: Ян, Яков, Теодор, Александр, Алексей, Максим, Денис, Николай, Иван и Федор.

Народные приметы на 4 мая:

  • Если зацвела черемуха — лето будет теплым.
  • Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
  • Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Мелкий дождь 4 мая идет медленно — будет ненастье.
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Что нельзя делать 4 мая:

  • Начинать новые дела.
  • Нежелательно много работать.

Календарь государственных праздников

Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.

Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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