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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Бейсбольный клуб из США начал продавать билеты за Dogecoin на фоне роста курса

Бейсбольный клуб из США начал продавать билеты за Dogecoin на фоне роста курса

Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продает за Dogecoin билеты на игры, которые продлятся с 3 до 6 мая.

Теперь у болельщиков этой команды появилась возможность приобрести билеты на двоих на игры с Toronto Blue Jays за 100 Dogecoin.

Стоимость билетов с учетом актуального курса альткоина на криптобирже Binance по состоянию на 11.20 по киевскому времени ($0,47), составляет $47.

Платеж будут обрабатывать через платформу Bitpay. После успешной покупки билеты будут доступны в мобильном приложении MLB Ballpark только в цифровом виде.

По состоянию на 4 мая стоимость Dogecoin достигла своего исторического максимума — $0,49. За прошедшие сутки он подорожал на 15%.

Рыночная капитализация проекта достигла $56,9 млрд, что выше, чем в стейблкоина Tether ($52,3 млрд), а также компаний Ford и Twitter ($45,1 млрд и $43,1 млрд).

Рост криптовалюты происходит на фоне заявления торговой компании eToro. Ведь платформа объявила, что сделает Dogecoin доступным для торгов.

В компании объяснили, что приняли такое решение из-за высокого спроса со стороны клиентов.

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Таким образом монета вошла в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости.

Фото: Depositphotos

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