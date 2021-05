Бейсбольный клуб из США начал продавать билеты за Dogecoin на фоне роста курса

Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продает за Dogecoin билеты на игры, которые продлятся с 3 до 6 мая.

Теперь у болельщиков этой команды появилась возможность приобрести билеты на двоих на игры с Toronto Blue Jays за 100 Dogecoin.

Стоимость билетов с учетом актуального курса альткоина на криптобирже Binance по состоянию на 11.20 по киевскому времени ($0,47), составляет $47.

Платеж будут обрабатывать через платформу Bitpay. После успешной покупки билеты будут доступны в мобильном приложении MLB Ballpark только в цифровом виде.

Join us at the ballpark as the Blue Jays roll into town!

Two-seat pods in the Plaza Infield are available for 100 Dogecoin for the series.

????: https://t.co/RizI8lp46i pic.twitter.com/wdDROnpLJc

— Oakland A’s (@Athletics) May 3, 2021