Бейсбольный клуб из США начал продавать билеты за Dogecoin на фоне роста курса

Калифорнийский бейсбольный клуб Oakland Athletics продает за Dogecoin билеты на игры, которые продлятся с 3 до 6 мая.

Теперь у болельщиков этой команды появилась возможность приобрести билеты на двоих на игры с Toronto Blue Jays за 100 Dogecoin.

Стоимость билетов с учетом актуального курса альткоина на криптобирже Binance по состоянию на 11.20 по киевскому времени ($0,47), составляет $47.

Платеж будут обрабатывать через платформу Bitpay. После успешной покупки билеты будут доступны в мобильном приложении MLB Ballpark только в цифровом виде.

Join us at the ballpark as the Blue Jays roll into town! Two-seat pods in the Plaza Infield are available for 100 Dogecoin for the series. ????: https://t.co/RizI8lp46i pic.twitter.com/wdDROnpLJc — Oakland A’s (@Athletics) May 3, 2021

По состоянию на 4 мая стоимость Dogecoin достигла своего исторического максимума — $0,49. За прошедшие сутки он подорожал на 15%.

Рыночная капитализация проекта достигла $56,9 млрд, что выше, чем в стейблкоина Tether ($52,3 млрд), а также компаний Ford и Twitter ($45,1 млрд и $43,1 млрд).

Рост криптовалюты происходит на фоне заявления торговой компании eToro. Ведь платформа объявила, что сделает Dogecoin доступным для торгов.

В компании объяснили, что приняли такое решение из-за высокого спроса со стороны клиентов.

Читайте Dogecoin начал резко расти после твитта Илона Маска

Недавно цена на криптовалюту Dogecoin рекордно выросла благодаря твитам миллиардера Илона Маска, рэпера Snoop Dogg и басиста группы Kiss Джина Симмонса.

Таким образом монета вошла в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости.