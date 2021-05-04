PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С днем ангела Максима: яркие поздравления в картинках и СМС

С днем ангела Максима: яркие поздравления в картинках и СМС

4 мая отмечают день ангела Максима. Имя латинского происхождения и означает максимус – самый большой.

Максим – энергичный парень, который способен храбро отстаивать свое мнение. Именинник постоянно открыт в общении. Он дружелюбный и всегда готов оказать помощь.

Максим верный муж и отец. Он любит общаться с детьми. Охотно водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки.

Именинник никогда не ставит перед собой цель — сделать карьеру, однако, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.

Мужчины с таким именем успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и даже политиками.

Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Максима, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.

Поздравление с Днем ангела Максима в СМС

Именинник наш Максим
Как всегда неотразим!
Обаятелен, умен,
Столько качеств важных в нём!
Вот, что необходимо
Пожелать Максиму:
Покорять вершины и менять машины,
Путешествовать по миру, хорошую квартиру,
Любви взаимной, дороги жизни длинной.

***

У Максима-Макса именинный день!
Слов не говорим пустую дребедень,
Хвалим ум, вес, рост, слова, дела его,
И желаем, Макс, всего-всего-всего:
Джип, кабриолет, домов, коттеджей, вилл,
Подвигом своим весь мир чтоб удивил;
Премий, и чинов, и званий, и наград!
Дружбе и любви чтоб ты всегда был рад!

***

С днём ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.

***

Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям — исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!

Читайте
Выходные в мае 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

Поздравление с днем ангела Максима в открытках

день ангела максима

з днем ангела максима

день ангела максима листівка

день ангела максима привітання

Календарь церковных праздников 2021

Украинцы уже отметили главный церковный праздник года — Воскресение Христово.

Однако впереди ждет еще ряд важных дат, среди них — Троица.

Подробнее ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка