4 мая отмечают день ангела Максима. Имя латинского происхождения и означает максимус – самый большой.

Максим – энергичный парень, который способен храбро отстаивать свое мнение. Именинник постоянно открыт в общении. Он дружелюбный и всегда готов оказать помощь.

Максим верный муж и отец. Он любит общаться с детьми. Охотно водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки.

Именинник никогда не ставит перед собой цель — сделать карьеру, однако, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.

Мужчины с таким именем успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и даже политиками.

Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Максима, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.

Поздравление с Днем ангела Максима в СМС

Именинник наш Максим

Как всегда неотразим!

Обаятелен, умен,

Столько качеств важных в нём!

Вот, что необходимо

Пожелать Максиму:

Покорять вершины и менять машины,

Путешествовать по миру, хорошую квартиру,

Любви взаимной, дороги жизни длинной.

***

У Максима-Макса именинный день!

Слов не говорим пустую дребедень,

Хвалим ум, вес, рост, слова, дела его,

И желаем, Макс, всего-всего-всего:

Джип, кабриолет, домов, коттеджей, вилл,

Подвигом своим весь мир чтоб удивил;

Премий, и чинов, и званий, и наград!

Дружбе и любви чтоб ты всегда был рад!

***

С днём ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

Пусть будет жизнь, как родниковая вода,

Пусть совесть будет всегда чиста,

Пусть будет долгой – долгой жизнь,

На виражах судьбы крепче держись.

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям — исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

Поздравление с днем ангела Максима в открытках

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