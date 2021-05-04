Дудь ответил на обвинения Ивангая в цензуре и выложил вырезанную часть интервью

Российский журналист Юрий Дудь ответил украинскому блоггеру Ивану Рудскому (EeOneGuy) на обвинения в удалении из интервью тезисов о войне РФ против Украины, Голодоморе и преступлении советского режима.

Он в посте на Telegram-канале подчеркнул, что такая реакция от Ивангая состоялась через полтора месяца после публикации интервью.

Также, по словам Дудя, в день выхода выпуска он бросил материал на согласование Рудскому, на что тот ответил: Очень круто, спасибо.

Хотя журналист допускает, что Ивангай написал это, еще якобы не посмотрев выпуск.

В то же время Юрий Дудь отметил, что, как правило, на монтаже выбрасывается все неинтересное. А иногда, добавил он, и то, что могло бы быть интересным, но высказано столь нелепо, что такое очень сложно и понять, и просто слушать.

— Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель — исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж — и с 4, 5, 6, 7, 10 часов записи к людям добирается значительно меньше, — написал он.

Кроме того, журналист добавил 12-минутный вырезанный кусок видео, где как отмечается, нет монтажа.

В нем украинский блогер рассказал о Революции достоинства 2014 года, оккупацию Россией Крыма и российской агрессии против Украины.

Накануне блогер Иван Рудской заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал фрагмент интервью, в котором говорилось о войне РФ против Украины, а также преступлении советского режима. Он отметил, что это сделали из-за цензуры в России.

Интервью с Ивангаем было опубликовано более месяца назад, 18 марта 2021 года.