Ежегодно 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.
5 мая — какой сегодня праздник
По народному календарю, в этот день вспоминают апостола Луку, который был сподвижником святого Павла.
Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.
Приметы на 5 мая
- Кукушка часто кует — к теплой погоде.
- Гроза в этот день — к хорошему урожаю.
- Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.
Что нельзя делать 5 мая
- Нельзя никому рассказывать о своих снах.
- Нельзя охотиться, оскорблять птиц, грабить или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.
- Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.
Именины 5 мая
Каждый год именины 5 мая празднуют Лука, Виталий, Всеволод, Федор и Теодор.
Церковный календарь 2021
В начале мая православные верующие отмечали самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников: дата трех из них зависит от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Полный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.