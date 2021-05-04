Ежегодно 5 мая отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

5 мая — какой сегодня праздник

По народному календарю, в этот день вспоминают апостола Луку, который был сподвижником святого Павла.

Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

Приметы на 5 мая

Кукушка часто кует — к теплой погоде.

Гроза в этот день — к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя никому рассказывать о своих снах.

Нельзя охотиться, оскорблять птиц, грабить или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.

Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.

Именины 5 мая

Каждый год именины 5 мая празднуют Лука, Виталий, Всеволод, Федор и Теодор.

Церковный календарь 2021

В начале мая православные верующие отмечали самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников: дата трех из них зависит от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Полный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.