Астероид размером с футбольное поле сблизится с Землей

Два огромных астероида пронесутся мимо Земли на этой неделе. Один из них сблизится с ней завтра, 6 мая.

Как сообщает Newsweek, астероид размером с футбольное поле максимально сблизится с Землей в 18:59 по киевскому времени. В момент сближения он пролетит на расстоянии почти 7 млн км от планеты, что в 18 раз больше, чем расстояние до Луны.

Ожидается, что оба астероида благополучно пройдут мимо на этом расстоянии. Поскольку пролет астероида будет достаточно близко от поверхности Земли, астронавты определили его как объект, что сближается с Землей (NEO), но исключили вероятность его столкновения с планетой.

По оценкам ученых, диаметр астероида 2021 AE4 составляет минимум 120 м, но вероятно, что он может достигать и 260 м в диаметре.

Небольшие фрагменты космического материала, которые в основном представляют собой пыль, достигают Земли каждый день. Но падения крупных астероидов диаметром около 100 метров, по расчетам ученых, должны случаться примерно раз в 10 тыс. лет. Для астероидов диаметром более километра, которые могут нанести вред всей планете в случае столкновения, этот промежуток может увеличиться до сотен тысяч лет.

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Покорение космоса

9 февраля 2021 космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов Надежда успешно вышел на орбиту Марса после семимесячного путешествия.

Межпланетный зонд будет отправлять данные о климате и атмосфере на Марсе.

Исчточник: Newsweek