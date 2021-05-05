В 2021 году Красная горка выпадает на воскресенье, 9 мая, ровно через неделю после Пасхи. Обычно в этот день в небольших городах и селах люди приходят на кладбище, чтобы помянуть усопших.

Можно идти на кладбище, начиная со следующей субботы после Пасхи, 8 мая, поскольку суббота – это общепринятый поминальный день в течение всего года.

На проводы к могилам усопших ходят до вторника после пасхальной недели включительно, то есть до 11 мая. Этот день называется Радоница. Происходит название от слова “радость”, поскольку праздник Пасхи продолжается.

История праздника Красная горка

Красная горка празднуется в первое воскресенье после Пасхи – так называемый Фомин день. Название происходит от “красных празднований” (то есть хороших празднований, – Ред.). Их отмечали на небольших возвышенностях, в народе – на пригорках.

Приметы на Красную горку

Если парень или девушка просидят дома на Красную горку – счастливой судьбы можно не ждать.

На Красную горку бросишь монетку в колодец – счастье привлечешь в свою жизнь.

На Красную горку умоешься с иконы – богатым станешь.

Кто на Красную горку молитвы читает – тот свою жизнь удлиняет.

Календарь церковных праздников на май 2021

С 3 по 9 мая в Украине продолжается Пасхальная (Светлая) неделя. Это значит, что в это время нет постных дней.

9 и 11 мая украинцы будут поминать умерших.

На какие еще важные даты следует обратить внимание, читайте в календаре церковных праздников на май 2021 года от Фактов ICTV.