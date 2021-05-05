День ангела 5 мая празднуют мужчины с именем Виталий. Это имя походит от латинского слова vitalis, что означает жизненный.

По своей энергетике имя весьма благоприятно формирует жизнь: в ней достаточно оптимизма, мягкости, подвижности, вместе с тем оно несет на себе некоторую печать отрыва от действительности.

С раннего детства Виталий прилежен, застенчивый, послушный и ласковый. Виталия часто называют “маменькиным сынком”, так как он не любит отрываться от матери, беспрекословно выполняет все его поручения.

Маленьком Виталию комфортно и уютно с детьми младше его. С мягким характером Виталия скрывается сильная личность, котрая дает ему возможность быть лидером среди сверстников. Обожает быть в гуще событий, часто становится организатором различных выходок.

С детства Виталий очень пунктуален и исполнительный, но может быть очень вспыльчивым, особенно, если кто-то не поддерживает его точку зрения.

Факты ICTV собрали яркие поздравления с днем ангела Виталия в открытках.

Календарь церковный праздников 2021

В мае украинцев ждет еще ряд важных церковных дат.

Среди них — Троица.

Подробнее ознакомиться с календарем церковных праздников на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.