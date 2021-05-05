В 2021 году День матери приходится на 9 мая.

Ежегодно этот волшебный праздник украинцы отмечают во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года.

День матери – самый трогательный праздник в мире. Так как образ мамы – это единственный и неповторимый образ женщины, которая всегда понимает и прощает, жалеет и самоотверженно любит несмотря ни на что.

История праздника довольно печальна: в 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с идеей чествования матерей в память о своей маме, которая умерла. Анна писала письма в государственные учреждения и законодательные органы с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

Поэтому уже в 1910-ом американцы впервые праздновали День матери. А в 1914 году тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Впоследствии этот день стали отмечать в других странах мира.

В свою очередь в Украине День матери впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. А уже в 1939-ом праздник запретила советская власть, и только в 90-х его снова начали отмечать после указа второго президента Леонида Кучмы.

Календарь неофициальных праздников 2021

Кроме официальных праздников, в Украине есть множество неофициальных дат, которые важны для представителей различных профессий или напоминают о каком-то событии.

Среди них также есть Всемирный день улыбки, Всемирный день сна, День студента и другие.

Чтобы узнать полный перечень неофициальных праздников в 2021 году, смотрите календарь от Фактов ICTV.