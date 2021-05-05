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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Израиль запретил украинцам въезд на территорию страны

Ізраїль

Израиль запретил въезд для граждан Украины из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об ограничениях для определенных категорий иностранцев с 4 мая сообщило посольство Украины в Израиле.

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Кроме украинцев посещать Израиль запретили также гражданам Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Также в посольстве отметили, что специальные разрешения на въезд на территорию страны, выданные до 1 мая 2021 года, аннулируются. Для оформления действительного документа нужно снова обращаться в компетентные органы Государства Израиль.

Карантин в Египте

С 6 мая в Египте усиливают на две недели карантин.

Согласно новым правилам, должны закрыться магазины, торговые центры и рестораны, также запрещено проводить концерты и другие массовые собрания.

В тоже время пляжи и парки будут закрыты только с 12 до 16 мая.

К такому шагу власть прибегла из-за распространения в стране коронавируса, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 1 090 человек.

Источник: посольство Украины в Израиле

Фото: Dreamstime

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