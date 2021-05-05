Сыворотка Pfizer/BioNTech стала первой вакциной против коронавируса, разрешенная в Канаде для прививания детей в возрастном диапазоне 12-15 лет.

Министерство здравоохранения Канады 5 мая выдало соответствующее разрешение.

После третьей фазы испытаний в Минздраве пришли к выводу, что эта вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

Первоначально вакцина Pfizer была разрешена для прививания людей в возрасте от 16 лет.

США также планируют на следующей неделе позволить прививание подростков с 12 лет от Covid-19 вакциной Pfizer/BioNTech.

Moderna и Johnson&Johnson тоже тестируют свои вакцины для прививания подростков.

Кроме того, и Pfizer, и Moderna испытывают свои препараты для применения у детей от шести месяцев до 11 лет.

Источник: Health Canada