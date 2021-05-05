Куда поступить после колледжа в Украине

Обучение в колледже — это прекрасная возможность получить качественные знания и диплом о среднем профессиональном образовании. Но не стоит останавливаться на достигнутом, поскольку для успешного карьерного роста среднего образования может и не хватить.

Куда можно поступить после колледжа в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Правила поступления после колледжа

Выпускники колледжей могут поступить в учебное заведение на основе диплома младшего специалиста. При поступлении на ту же или родственную в пределах области знаний специальность, у вас есть возможность учиться по сокращенной программе.

Конкурсный отбор осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания или вступительных экзаменов. Все зависит именно от учебного заведения.

Куда можно поступить

ВУЗ. Большинство высших учебных заведений, при которых есть колледжи, готовы принять выпускников с дипломом младшего специалиста на льготных условиях.

Что касается выбора профессии, то абитуриент может продолжить осваивать имеющуюся специальность или выбрать абсолютно другое направление обучения. Во втором случае придется сдавать ВНО или внутренние экзамены.

Кроме этого, можно освоить смежный профиль и получить навыки сразу по двум специальностям.

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Специализированные курсы. Если после колледжа вы не хотите тратить четыре года на обучение в университете, то специализированные курсы — это хорошая возможность получить новые знания и навыки за короткое время.

Вы можете выбрать курсы в зависимости предпочтений и получить сертификат о подтверждении своей компетентности. Курсы вы легко сможете сочетать с работой или другими делами.

Колледж или техникум. Также вы можете поступить в профильное учебное заведение и получить еще один диплом о среднем образовании. Таким образом можно изменить направление подготовки и освоить дополнительную профессию.

Доступные формы обучения

В университетах, как и в других учебных заведениях, предлагается выбор форматов обучения. Наиболее распространенными являются дневной и заочный.

Также набирает популярность дистанционный формат получения знаний. Таким образом абитуриент может выбрать форму обучения, которая будет для него удобной.

Куда можно поступить без математики

Математика — это один из самых сложных предметов для большинства абитуриентов. Для того, чтобы хорошо сдать экзамен, нужно приложить много усилий. Но если вам не нравится учить математику, вы можете поступить на специальность, где она не понадобится.

Куда можно поступить без математики в Украине — читайте на Фактах ICTV.