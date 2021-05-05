Соблазнительные женщины всегда окружали харизматичных лидеров. Умело использованный образ Казановы может добавить популярности президенту в глазах избирателей. А повышенный интерес противоположного пола – признак успеха и силы.

Любовницы, засветившиеся рядом с мировыми лидерами, создали им образ настоящих покорителей женских сердец. Это фокус, которым умело пользуются сильные мира сего. Гимнастки, шпионки, модели и даже порноактрисы – вот кого выбирают мировые лидеры.

Так Сильвио Берлускони получил имидж самого скандального премьер-министра Италии. Секс-вечеринки, которые сам Сильвио Берлускони называл Бунга-Бунга, сделали из него героя бульварной прессы и в конце концов отправили на скамью подсудимых.

Одна из 33 женщин, которые в 2009 году зажигали с итальянским жеребцом на роскошной вилле под Миланом, была несовершеннолетней. На оргии к Берлускони привозили десятки проституток, участниц конкурсов красоты, моделей. Их нанимали помощники премьера и профессиональные сводники.

– Эти оргии подтверждали его статус альфа-самца. Это больше служило для составляющей имиджа: чтобы в глазах итальянцев он был человеком, который нарушает правила и нормы, – говорит психолог Валентин Ким.

Своей любовью к прекрасному прославился и Александр Лукашенко. Бацька вальсировал с одной из главных красавиц страны Марией Василевич во Дворце Независимости. А вот другая краля – Дарья Шманай, победительница студенческого конкурса красоты, уже через год стала королевой службы протокола Лукашенко.

Такой современный гарем должен был показать, что Лукашенко еще молод, поэтому страной сможет править долго.

А образ непутевого кремлевского старца Брежнева не укладывается в понятие любимца женщин. Однако в молодые годы он был ловеласом, а в Советском Союзе захват генсека старательно скрывали.

– На уровне флирта он всегда был не сдержанным. Это и делало ему определенный имидж. В партии понимали, что Брежнев нравится людям – он такой как они, – говорит Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук.

Своим образом Казановы поставил на уши пуританскую Америку Джон Кеннеди. У него было много женщин – мало кто мог отказать этому мачо. Впрочем было исключение. Одна все же стала самой яркой страницей его жизни, хоть и скандальной.

Роман с Мерлин Монро до сих пор один из самых загадочных и обсуждаемых. Кеннеди едва ли не первый президент, который для раскрутки имиджа и популярности использует телевидение.

– Голливуд начал продуцировать именно образы сексуальности, максимальной. Мы видим появление бикини. Кеннеди и его команда это очень хорошо понимали, – говорит историк Павел Гай-Нижник.

Дональд Трамп попытался посоревноваться с Кеннеди за титул казановы американской политики. И в 2018 он прогорел на собственном увлечении: СМИ публикуют информацию, что адвокат Трампа заплатил $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об отношениях с президентом.

Впрочем актриса держать язык за зубами не захотела, поэтому рассказала интимные подробности.

– Это история, в которой завязаны так называемые топовые сводники, которые знакомят за $70 тыс. Плюс там лям, если поженятся. Понятно, что у нас цены на это намного ниже, – говорит шоумен Игорь Посыпайко.

Вот только срабатывает это не всегда. Так и случилось с Дональдом: семидесятилетний Трамп даже ради рейтингов не смог убедительно сыграть мачо – и, в конечном итоге, проиграл.

Самых известных мировых лидеров непременно сопровождал шлейф из романов и интриг. Но образ мачо часто лишь умелый политический инструмент в борьбе за любовь публики.

Трамп запустил собственный сайт

У 45-го президента США Дональда Трампа появился новый личный сайт. Онлайн-платформа предназначена для общения с его сторонниками.

В описании ресурса 45office.com отмечается, что офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие администрации экс-президента, одновременно продвигая программу Америка прежде всего.