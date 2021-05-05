Магнитные бури в мае 2021 года ожидаются 13 и 14 мая.
Месяц начнется с незначительных колебаний 2 и 3 мая, поэтому на Пасху будьте осторожны с употреблением спиртного и жирной пищи.
12 мая снова ожидаются незначительные колебания, 13 мая — магнитная буря мощностью G1 (слабая буря). 14 мая стоит приготовиться к более сильной буре мощностью G2 (средняя буря).
Календарь магнитных бурь в мае 2021:
- 2 мая — незначительные колебания;
- 3 мая — незначительные колебания;
- 12 мая — незначительные колебания;
- 13 мая — слабая магнитная буря;
- 14 мая — средняя магнитная буря;
- 15 мая — незначительные колебания;
- 16 мая — незначительные колебания;
- 17 мая — незначительные колебания;
- 20 мая — незначительные колебания.
Как магнитные бури влияют на людей
Магнитные бури в первую очередь влияют на пожилых людей, беременных женщин, а также на тех, кто имеет хронические заболевания. Во время колебаний на Солнце у людей может болеть голова, мышцы, суставы, растет давление, появляется раздражительность и бессонница.
Чтобы сохранить свое здоровье во время магнитных бурь, стоит соблюдать ряд простых правил:
- Не пейте алкоголь.
- Кофе лучше заменить на чай.
- Меньше употребляйте жирной пищи.
- Хорошо высыпайтесь.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
Магнитные бури в 2020 году
В календаре магнитных бурь на 2021 год указываются даты, к которым следует подготовить свой организм из-за геомагнитных колебаний.
Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.