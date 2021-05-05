Ночное небо на Марсе: Perseverance сделал уникальное фото

Марсоход Perseverance аэрокосмического агентства США NASA впервые сфотографировал ночное небо на Марсе. Сделал он это с помощью камеры, которая является частью метеосистемы MEDA.

В NASA отметили, что на фотографии можно разглядеть не только звезды, но и спутник Марса Фобос.

MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) состоит из нескольких датчиков и блока управления. В общем суммарная масса оборудования составляет 5,5 кг.

Датчики метеорологической системы предоставляют информацию о силе и направлении ветра, температуре, относительной влажности и давлении воздуха, а также о количестве и среднем размере частиц пыли в атмосфере и температуре поверхности Красной планеты.

Кроме того, в состав MEDA входит камера SkyCam, которая обладает полем зрения в 124 градусов.

Главная задача камеры — это получать изображения облаков, движущихся марсианским небом и определять оптическую толщину аэрозолей в атмосфере.

В то же время SkyCam может наблюдать и ночное небо. В этом ученые убедились, получив снимки в период с 01.10 по 1.13 за марсианское время.

На снимках, кроме звезд, есть яркое пятно в правой части кадра, что, скорее всего, является спутником Фобосом.

Sol 73: SkyCam Camera, acquired at 01:13:04.823 (local mean solar time), image credit: NASA/JPL-Caltech/CAB pic.twitter.com/mUczTgQs6F — Perseverance Image Bot ???? (@PersevereImgBot) May 4, 2021

Читайте NASA опубликовала цветные фото Марса с аппарата Perseverance

Марсоход NASA Perseverance

Ровер Perseverance приземлился на Марс 18 февраля в прямом эфире. Марсоходу американского аэрокосмического агентства NASA понадобилось семь минут для посадки — за это время космический корабль вошел в атмосферу и приземлился на Красную планету.

Ровер во время своего пребывания на Марсе должен изучить геологию Красной планеты и историю ее эволюции, а также найти следы возможной древней жизни.