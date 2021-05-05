Коронавирус до сих пор вносит коррективы в туристический сезон украинцев. А уже теплеет – значит время выбирать страны для отпуска. Но путешествие в условиях карантина требует особой подготовки.

Турция – одно из самых популярных направлений среди украинских туристов. Можно найти путевки туда от 6 тыс. грн. К этой сумме нужно прибавить стоимость страховки, которая будет покрывать лечение, в том числе и Covid-19. Это почти 500 грн в неделю. И обязательный ПЦР тест – еще 600-800 грн.

Дополнительно, на сайте Министерства здравоохранения Турции, нужно заполнить онлайн-анкету. Указать личные данные и адрес гостиницы проживания. Вам присваивают индивидуальный код. Документы проверяют перед посадкой в Украине.

С 15 мая Турция вообще отменит необходимость сдавать перед приездом ПЦР-тест.

— Со стороны Турции была инициатива, чтобы для туристов из 10 стран, которые больше всего посещают Турцию, была упрощена процедура пересечения границы, – говорит Игорь Кузин, заместитель директора Центра общественного здоровья Украины.

Сейчас Киев и Анкара ведут переговоры об украинизации турецкой туристической сферы. А вот для российских туристов временно закрыто авиасообщение с Турцией.

Температура воды в море Турции сейчас не более +18 градусов по Цельсию. Теплее будет в Египте, который тоже открыт для украинцев, но там для въезда ПЦР-тест обязателен.

Полный список стран с условиями для пересечения границы есть на сайте Министерства иностранных дел Украины. Зеленым цветом обозначены свободные для въезда государства. Желтым – открыты только для определенных категорий граждан. А красным – закрыты.

Каждая страна имеет свои условия для туристов. Например, в Эмиратах или Шри-Ланке тест нужно сдавать дважды – перед прилетом и в местном аэропорту по прилету.

— Единственное исключение — Кипр. По этому направлению есть акция: тест, который нужно сдавать по прилету, оплачивается за их счет, – говорит Марина Дайнеко, директор по продажам туроператора.

Популярное направление в мае Закавказье – Армения и Грузия. “Все включено” с экскурсионной программой в среднем стоит €400.

Есть страны где тесты вообще не требуют, например, Доминикана или Танзания, однако перелет туда дорогой. А есть страны, куда сейчас едут и бюджетно, и без ПЦР-теста, который отменили. Например, Северная Македония, Албания и Черногория.

Транзитом украинцев пропускает Венгрия и Румыния. Нужно подтверждение цели поездки в одну из Балканских стран. Но здесь решение остается за пограничниками – бывают случаи, когда украинцев не пропускают.

Если говорить о Турции, которую выбирает большинство украинцев, то в отелях ситуация безопасная. Но за его пределы не лишним будет взять с собой паспорт и ваучер проживания. Это понадобится на случай, если остановит полиция.

В стране действует комендантский час с 21.00 до 5.00. Это ограничение для местных, а на туристов оно не распространяется. Носить маску в Турции обязательно даже на улице. Штраф за ее отсутствие 900 лир, почти 3 тыс. грн.

Локдаун в Турции продлится две недели. Но туристы и в дальнейшем смогут без ограничений ездить на экскурсии, посещать местные музеи и рестораны.

В других странах, куда открыт въезд украинцам, ситуация лучше. В Эмиратах, например, вакцинировано уже более половины населения. Самый низкий показатель заболеваемости в Доминикане и Танзании. Общее количество больных там измеряется сотнями.

Послабления ввели даже в США. Вакцинированным там уже разрешили снять маски. Эта страна тоже открыта для украинских туристов.

После того, как возвращаешься домой, следует загрузить приложение Дія и выдержать 14-дневный карантин. Или не позднее, чем за двое суток до прибытия в Украину, сдать тест на Covid-19. Можно это сделать и в аэропорту. Например, в Борисполе эта услуга стоит 800 грн.

Путешествовать за границу украинцы могут. Но условия въезда постоянно меняются. И непосредственно перед поездкой нужно проверить правила пересечения границы.

Европа может открыть границы для туристов

Евросоюз готовится открыться для иностранцев из стран, не входящих в сообщество. По крайней мере к этому призвала Еврокомиссия. Главное требование к претендентам на въезд — полностью завершенный курс прививок. Признают только дозы, лицензированные в ЕС.

Между тем, европейские страны уже начали постепенно и осторожно возвращаться к нормальной жизни.